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Xã Bình Khê bàn giao nhà cho thân nhân liệt sĩ

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Sáng 2-10, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) tiến hành nghiệm thu, bàn giao nhà ở và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình bà Trần Thị Ngon - con liệt sĩ Trần Văn Lưỡng, ở thôn Hữu Giang.

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà của bà Ngon đã hoàn thành với diện tích 52 m², được xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

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Lãnh đạo xã Bình Khê và doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Ngon. Ảnh: Úc Ly

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Khê cùng đại diện Công ty TNHH Hà My 1 và các đơn vị liên quan đã trao kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bà Ngon. Trong đó, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty TNHH Hà My 1 hỗ trợ 40 triệu đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho thân nhân liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần chăm lo đời sống gia đình chính sách và lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công với cách mạng.

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