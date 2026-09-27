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Trao quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 26-9, tại Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai (phường Pleiku), Liên Chi đoàn Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) “Điều Ước Thứ 7” thuộc Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức chương trình “Trung thu cho em”.

Tại chương trình, các em nhỏ được hòa mình vào nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, múa lân sư rồng và tham gia các trò chơi giao lưu có thưởng.

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Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình “Trung thu cho em”. Ảnh: Chu Hằng

Dịp này, CLB “Điều Ước Thứ 7” đã trao tặng 450 phần quà cùng lồng đèn dành tặng các em nhỏ. Tổng giá trị các phần quà gần 16 triệu do CLB quyên góp từ học sinh trong trường và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

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Liên Chi đoàn Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Gia Lai trao lì xì cho các bệnh nhi. Ảnh: Chu Hằng

Bên cạnh đó, Liên Chi đoàn Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai chuẩn bị 20 bao lì xì, mỗi bao 50.000 đồng tặng các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Chương trình là hoạt động thiết thực, đồng thời lan tỏa sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng đến những bệnh nhi đang trong quá trình điều trị.

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