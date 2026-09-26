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An Lương trao quà Trung thu và ra mắt mô hình khu dân cư gắn với chuyển đổi số

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
Ngọc Thủy
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(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 25-9, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương (tỉnh Gia Lai) tổ chức thăm hỏi và trao 101 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, tình hình học tập và chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

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Lãnh đạo xã An Lương tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Thủy

Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương phối hợp với thôn Hòa Hội tổ chức ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc gắn với chuyển đổi số”.

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Đại diện các hộ dân ký cam kết thực hiện mô hình “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc gắn với chuyển đổi số”. Ảnh: Ngọc Thủy

Mô hình nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự quản trong cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn và từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Nhân dịp ra mắt mô hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Lương trao 5 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 2 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo; tặng ảnh Bác Hồ và quà cho 20 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá quà tặng là 27,5 triệu đồng.

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