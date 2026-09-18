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Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh mất tích khi đi qua đường ngập ở Hà Nội

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Hơn 11h30 hôm nay (18-9), lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội. 

Miệng cống cầu Mỏ, phố Viên - vị trí tìm thấy thi thể nam giới, là nơi thoát nước từ khu vực nạn nhân mất tích ra sông Nhuệ.

Trước đó, vào 11h15 cùng ngày, thợ lặn thông báo tìm thấy mũ bảo hiểm của nam sinh mất tích trong cống thoát nước, cách nơi xảy ra sự việc hơn 100m. Theo các thợ lặn, chiếc mũ bảo hiểm này nổi trong ống cống.

Như đã thông tin từ tối 17-9, các lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm nam sinh năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi mất tích khi di chuyển qua phố Viên. Sự việc được cho là xảy ra vào cùng ngày, thời điểm nước ngập sâu.

Được biết, nam sinh viên tên N.Đ.S, quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên (phường Đông Ngạc).

Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh viên gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến. Đến khi nước rút bớt, người dân phát hiện xe máy được cho là của S. mắc lại ở miệng cống.

Chiếc mũ bảo hiểm của nam sinh được tìm thấy. Ảnh: Thanh Hà
Chiếc mũ bảo hiểm của nam sinh được tìm thấy. Ảnh: Thanh Hà

Theo Thanh Hà (TPO)

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