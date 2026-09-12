Gia Lai: Thực tập phương án cứu nạn cứu hộ khi nhà dân bị sập đổ do lốc xoáy

(GLO)- Chiều 11-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Chư Sê tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

Tham gia buổi thực tập có các cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), Công an xã Chư Sê và lực lượng CNCH ở cơ sở.

Các đơn vị thực tập phương án cứu nạn nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy ở xã Chư Sê. Ảnh: Văn Giang

Theo tình huống giả định, mưa giông kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn xã Chư Sê làm 1 nhà dân bị tốc mái, sập đổ khiến 1 người bị đống đổ nát đè lên, mắc kẹt bên trong.

Lãnh đạo UBND xã Chư Sê đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác CNCH, đồng thời báo tin cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 10 điều động phương tiện chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức CNCH.

Ngay khi tới hiện trường, lực lượng CNCH đã tiến hành tổ chức trinh sát, đánh giá tình hình, các nguy cơ sập đổ thứ cấp, xác định vị trí nạn nhân, phân vùng hiện trường và triển khai đội hình cứu nạn.

Thông qua thực tập, các lực lượng được rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành, sử dụng phương tiện, thiết bị CNCH; đồng thời, đánh giá khả năng phối hợp, kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế để bổ sung, hoàn thiện phương án, nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống tai nạn, sự cố trong thực tế.