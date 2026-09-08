Giám sát công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phường Quy Nhơn Tây

(GLO)- Chiều 8-9, đoàn công tác của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai có buổi giám sát trực tiếp về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại phường Quy Nhơn Tây.

Phường Quy Nhơn Tây có diện tích hơn 118 km², gần 6.940 hộ dân. Trên địa bàn có KCN Phú Tài (một phần), KCN Long Mỹ và CCN Bùi Thị Xuân, cùng các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 19, quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và tỉnh lộ 638. Đây là điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp, logistics, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác phòng ngừa cháy, nổ và tổ chức CNCH khi có sự cố.

Quang cảnh buổi làm việc của Ban pháp chế HĐND tỉnh với UBND phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Nhật Trường

Thời gian qua, UBND phường đã tổ chức kiểm tra 19 cơ sở thuộc diện quản lý, 47 nhà trọ và 6 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; hướng dẫn an toàn PCCC tại 2.357 nhà dân. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, 100% hộ dân trên địa bàn có ít nhất một người được tập huấn kiến thức PCCC.

Địa phương đã vận động 6.936/6.936 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay. Đối với 2.357 nhà từ 2 tầng trở lên thuộc diện phải có lối thoát nạn thứ hai, phường đã vận động 100% hộ thực hiện, đến nay có 1.946 nhà hoàn thành, đạt 82,5%.

Đại diện UBND phường Quy Nhơn Tây báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCC tại địa phương. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, phường duy trì 9 tổ liên gia an toàn PCCC và 3 điểm chữa cháy công cộng. Công an phường tham mưu kiện toàn 5 đội dân phòng với 90 đội viên. Kinh phí địa phương hỗ trợ công tác PCCC và CNCH trong thời gian qua hơn 26,4 triệu đồng.

Tại buổi giám sát, UBND phường cũng nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là lực lượng chuyên môn về PCCC còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; kinh phí đầu tư cho công tác PCCC còn hạn chế, phương tiện phục vụ lực lượng dân phòng chưa đầy đủ. Một bộ phận người dân chưa quan tâm đúng mức đến an toàn PCCC, nhất là trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; một số hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa trang bị được bình chữa cháy.

Đoàn giám sát Ban pháp chế trao đổi công tác PCCC với địa phương. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Đinh Ly An đề nghị UBND phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình để củng cố, nhân rộng những cách làm phù hợp.

Đồng thời, quan tâm bổ sung phương tiện cho lực lượng dân phòng, các tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, bảo đảm lực lượng tại chỗ có đủ điều kiện xử lý tình huống ngay từ đầu, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.