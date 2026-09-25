Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Ngày 17-10, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM (theo tuoitre, dantri)

(GLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn triệu tập kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17-10, dự kiến bế mạc ngày 20-11. So với thông lệ kỳ họp cuối năm thường khai mạc vào 20-10, lần này Quốc hội khai mạc sớm hơn 3 ngày.

quoc-hoi-khoa-xvi.jpg
Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Gia Hân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản triệu tập kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 17-10 và dự kiến bế mạc ngày 20-11, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-10 đến 13-11, đợt 2 từ ngày 19 đến 20-11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật.

Một số dự luật được xem xét thông qua tại kỳ họp như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng xem xét thông qua các dự luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3, các văn kiện khác của Đảng và xem xét quyết định nội dung khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu và các nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn, đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 2-10 để tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Cùng với đó đề nghị các đại biểu Quốc hội gửi phiếu chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời (bằng văn bản).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành đợt 2 của phiên họp thứ 6 để cho ý kiến về nhiều nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai ở các địa phương

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-9, đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt và tiến độ triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ ở hạ du sông Hà Thanh.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất

Thời sự

(GLO)- Mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực của tỉnh Gia Lai, trong đó, phía Đông được xác định là trọng tâm của đợt mưa từ ngày 22-9 đến 25-9. Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa chủ động phương án ứng phó.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Tin tức

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 19-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam. Báo Gia Lai trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Tập trung tháo gỡ giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ

Thời sự

(GLO)- Từ những vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án đường Ngô Mây nối dài (phường Quy Nhơn Nam) đang được các đơn vị tập trung xử lý theo từng nhóm hồ sơ, từng trường hợp, nhằm sớm hoàn tất bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa trước 22-9

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo huy động tất cả nguồn lực, điều tiết, tổ chức in ấn và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa năm học 2026-2027, không để học sinh thiếu sách học tập; hoàn thành việc cung ứng và báo cáo trước ngày 22-9.

null