Ngày 17-10, Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 2

(GLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn triệu tập kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17-10, dự kiến bế mạc ngày 20-11. So với thông lệ kỳ họp cuối năm thường khai mạc vào 20-10, lần này Quốc hội khai mạc sớm hơn 3 ngày.

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Gia Hân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản triệu tập kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp khai mạc ngày 17-10 và dự kiến bế mạc ngày 20-11, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-10 đến 13-11, đợt 2 từ ngày 19 đến 20-11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật.

Một số dự luật được xem xét thông qua tại kỳ họp như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Quốc hội cũng xem xét thông qua các dự luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3, các văn kiện khác của Đảng và xem xét quyết định nội dung khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu và các nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn, đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 2-10 để tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Cùng với đó đề nghị các đại biểu Quốc hội gửi phiếu chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời (bằng văn bản).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành đợt 2 của phiên họp thứ 6 để cho ý kiến về nhiều nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.