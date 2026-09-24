Mưa lớn gây sạt lở, bồi lấp tại một số khu vực ở phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Mưa lớn từ tối 22 đến ngày 23-9 đã gây sạt lở, xói trôi đất đá tại một số khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, trong đó có khu dân cư Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông và khu vực ven suối tại xã Vạn Đức.

Tối 23-9, Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai xác nhận mưa lớn làm đất, đá từ khu vực công trình hạ tầng Khu dân cư Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông) bị xói trôi, sạt lở, bồi lấp hệ thống mương thoát nước và tràn vào một số nhà dân tại tổ dân phố Nhơn Hải. Khu vực bị ảnh hưởng dài khoảng 120 m.

Ngay khi mưa tạnh, chính quyền địa phương đã huy động xe đào đến khơi thông hệ thống thoát nước, đồng thời thu dọn đất, cát tràn lên khu dân cư và vào nhà dân, khắc phục tình trạng bồi lấp, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đất, đá từ khu vực công trình hạ tầng khu dân cư Hải Bắc gây bồi lấp hệ thống mương thoát nước và tràn vào một số nhà dân tại Tổ dân phố Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: T.L

Tại xã Vạn Đức, mưa lớn cũng làm sạt lở hai bên bờ suối tại thôn Vĩnh Đức, với chiều dài khoảng 50 m.

Từ tối 22-9 đến chiều 23-9, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Lượng mưa bình quân khoảng 54 mm; lớn nhất tại hồ Tường Sơn (xã Xuân An) đạt 141,6 mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như Núi Bà Hỏa 140,4 mm; Chi cục Thủy lợi (phường Quy Nhơn Nam) 128,4 mm; làng Cát 120,8 mm; xã Cát Thành 114,8 mm; hồ Vạn Hội (xã Vạn Đức) 113,6 mm; Bồng Sơn 109,6 mm và xã Cát Tân 104 mm.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát và hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai phù hợp thực tế; chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt.