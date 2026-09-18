Kiểm tra, rà soát hạ tầng phục vụ Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức APEC 2027

(GLO)- Sáng 18-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các sở, ngành liên quan đã kiểm tra, khảo sát thực tế tại Cảng hàng không Phù Cát.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị hạ tầng phục vụ tổ chức Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM) APEC 2027; đồng thời rà soát công tác chuẩn bị khai thác các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Kim

Hiện Cảng hàng không Phù Cát đang được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế charter và hình thành nền tảng để phát triển thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai.

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Các hạng mục xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cơ bản hoàn thành; hiện đang khẩn trương hoàn thiện, lắp đặt, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị, đèn hiệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và các hệ thống bảo đảm hoạt động bay vào khai thác vào tháng 10-2026.

Cùng với đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang sửa chữa, cải tạo và đầu tư hệ thống điều hòa không khí Nhà ga T2 với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 9-2026, phục vụ khai thác các chuyến bay charter, với công suất dự kiến khoảng 600 hành khách/giờ cao điểm.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh các nhiệm vụ được giao, rà soát cụ thể từng phần việc, từng mốc tiến độ, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, hàng không, du lịch, giao thông, an ninh, an toàn và phục vụ hành khách quốc tế.

Trong đó, Công an tỉnh được yêu cầu tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động đối ngoại và khai thác chuyến bay quốc tế không thường lệ.

Đối với Cảng hàng không Phù Cát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường phối hợp với tỉnh, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị.

Các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời trao đổi, báo cáo để cùng xử lý, không để những điểm nghẽn về hạ tầng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Hội nghị ISOM APEC 2027 được xem là cơ hội để Gia Lai từng bước mở rộng kết nối quốc tế. Cùng với yêu cầu phục vụ các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter), việc chuẩn bị cho sự kiện cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực khai thác, tạo nền tảng để Cảng hàng không Phù Cát hướng tới mục tiêu trở thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai.

Việc chuẩn bị cho Hội nghị ISOM APEC 2027, cùng với kế hoạch mở rộng các đường bay quốc tế, đang mở ra thêm dư địa để hàng không phát huy vai trò kết nối du lịch, dịch vụ, thương mại và đầu tư. Trong đó, Cảng hàng không Phù Cát vừa là nơi đón khách, vừa là điểm chạm đầu tiên để giới thiệu hình ảnh Gia Lai mới với bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Cảng hàng không Phù Cát là diện mạo đầu tiên của tỉnh Gia Lai đối với nhiều đại biểu, đối tác và du khách quốc tế.

Vì vậy, công tác chuẩn bị không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, khai thác mà còn phải thể hiện hình ảnh một Gia Lai chủ động, chuyên nghiệp, an toàn và sẵn sàng hội nhập.

