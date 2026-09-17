Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

(GLO)- Sáng 16-9 (giờ địa phương), tại TP. Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại sứ quán. Ảnh: Đức Hải

Tại Đại sứ quán, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác thành kính dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc từng nhiều lần đến Đức, trong đó có thời gian hoạt động tại Berlin từ năm 1927 đến đầu tháng 6-1928.

Năm 1957, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Đức trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Đức.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã hỗ trợ, kết nối đoàn công tác của tỉnh trong chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng trọng tâm là kết nối trực tiếp với những đối tác có năng lực, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, phù hợp với định hướng phát triển của Gia Lai.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành (thứ 3 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Đức Hải

Tỉnh ưu tiên thu hút hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và đào tạo nhân lực kỹ thuật. Cùng với thu hút đầu tư, Gia Lai mong muốn mở rộng thị trường Đức cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, trái cây chế biến, viên nén và đá granite; đồng thời tăng cường kết nối về du lịch, khoa học - công nghệ và liên kết sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với tỉnh xây dựng kế hoạch kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư theo từng lĩnh vực, từng đối tác, hướng tới những kết quả cụ thể, thực chất.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại Đức; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh kết nối các đối tác, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Đức và châu Âu.