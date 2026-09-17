Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-9 (giờ địa phương), tại TP. Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành.

d1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Đại sứ quán. Ảnh: Đức Hải

Tại Đại sứ quán, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác thành kính dâng hương tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc từng nhiều lần đến Đức, trong đó có thời gian hoạt động tại Berlin từ năm 1927 đến đầu tháng 6-1928.

Năm 1957, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Đức trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Đức.

d4.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Đại sứ Nguyễn Đắc Thành và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã hỗ trợ, kết nối đoàn công tác của tỉnh trong chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu. Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng trọng tâm là kết nối trực tiếp với những đối tác có năng lực, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, phù hợp với định hướng phát triển của Gia Lai.

d5.jpg
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành (thứ 3 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Đức Hải

Tỉnh ưu tiên thu hút hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và đào tạo nhân lực kỹ thuật. Cùng với thu hút đầu tư, Gia Lai mong muốn mở rộng thị trường Đức cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương như cà phê, hồ tiêu, hạt điều, trái cây chế biến, viên nén và đá granite; đồng thời tăng cường kết nối về du lịch, khoa học - công nghệ và liên kết sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với tỉnh xây dựng kế hoạch kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư theo từng lĩnh vực, từng đối tác, hướng tới những kết quả cụ thể, thực chất.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai tại Đức; khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh kết nối các đối tác, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa Gia Lai với các đối tác Đức và châu Âu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

Thời sự

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, thống nhất cách làm và trách nhiệm

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số được tổ chức, kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị.

Gia Lai - Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Gia Lai và Guarda ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Thời sự

(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, ngày 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Hội đồng TP. Guarda đã ký Bản ghi nhớ hợp tác. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu, chiều tối 14-9 (giờ địa phương), tại TP. Guarda (Cộng hòa Bồ Đào Nha), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Hội Hữu nghị Bồ Đào Nha - Việt Nam.

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố sau hàng loạt vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm soát bánh mì, thức ăn đường phố

Thời sự

(GLO)- Ngày 11-9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển.

Tàu cá Gia Lai cứu 32 ngư dân Đà Nẵng trôi dạt trên biển

Thời sự

(GLO)- Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, 32 ngư dân Đà Nẵng đã được hai tàu cá của Gia Lai phát hiện, cứu sống. Khoảnh khắc các thuyền viên tàu BĐ-98960-TS tiếp cận, đưa từng ngư dân kiệt sức lên tàu được đăng tải tối 11-9, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, chia sẻ.

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

An Khê đề xuất mức phạt cơ sở bánh mì Bin Bin 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng

Thời sự

(GLO)- Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Hộ kinh doanh Bin Bin (phường An Khê, tỉnh Gia Lai), ngành chức năng đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm đại diện với 4 hành vi vi phạm, đề xuất phạt 100 triệu đồng.

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thông tin mới nhất của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường

Thời sự

(GLO)- Bộ Nội vụ cho biết chủ trương hiện nay là cơ bản giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp. Tuy nhiên, những đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, tiêu chí vẫn phải được rà soát; nếu thực sự cần thiết, địa phương có thể đề xuất tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp.

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Tăng tốc làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Đa dạng dịch vụ đưa đón học sinh

Thời sự

(GLO)- Nhịp sinh hoạt, làm việc của nhiều phụ huynh không phải lúc nào cũng khớp với giờ học của con, nhất là khi học nhiều buổi trong ngày. Từ nhu cầu thực tế, dịch vụ hỗ trợ đưa đón học sinh phát triển khá đa dạng, tạo thêm lựa chọn cho các gia đình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tổ chức giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

null