Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với chính quyền đô thị TP. Caen (Cộng hòa Pháp)

(GLO)- Ngày 12-9 (theo giờ địa phương), tại Tòa thị chính TP. Caen (vùng Normandie, Cộng hòa Pháp), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã gặp gỡ, làm việc với chính quyền đô thị TP. Caen.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai có ông Nicolas Joyau - Chủ tịch Hội đồng đô thị TP. Caen; ông Marc Lecerf - Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer, Chủ tịch Hội Thể thao cộng đồng Pháp ngữ; cùng đại diện một số doanh nghiệp có thế mạnh của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo chính quyền TP. Caen. Ảnh: Đức Hải

Phát biểu chào mừng, ông Nicolas Joyau bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Gia Lai; đồng thời cho rằng giữa TP. Caen và Gia Lai có nhiều điểm tương đồng về điều kiện, tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển. Hai địa phương cùng có thế mạnh và quan tâm đến các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch...

Ông mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, tìm hiểu sâu từng lĩnh vực để mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư thiết thực, vì sự phát triển chung.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, trong đó có vùng Normandie và TP. Caen, nhằm tăng cường trao đổi với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực tỉnh Gia Lai đang quan tâm. Tỉnh mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp TP. Caen trong đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao; giáo dục - đào tạo; ứng dụng AI trong quản trị, điều hành, quản lý đô thị và giải quyết công việc.

Đánh giá cao vai trò của vùng Normandie, trong đó TP. Caen là một trung tâm kinh tế - công nghiệp quan trọng của Pháp, có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, hàng hải, logistics, giáo dục - nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị hai địa phương thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát huy những điểm tương đồng, hướng tới gắn kết và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) trao đổi với doanh nghiệp tái chế rác thải ở TP. Caen. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như xử lý, tái chế rác thải; tái chế vỏ sò; quản trị địa phương và ứng dụng AI trong quản trị, điều hành.

Về xử lý, tái chế rác thải, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết công tác thu gom, xử lý rác thải tại Gia Lai, nhất là khu vực nông thôn, còn hạn chế. Tỉnh đang kêu gọi đầu tư các nhà máy xử lý rác thải gắn với sản xuất điện năng; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp TP. Caen nghiên cứu, hỗ trợ địa phương trong phân loại rác tại nguồn, tái chế và nâng cao giá trị sản phẩm sau tái chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (ngồi hàng đầu, bên trái) và Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer Marc Lecerf (ngồi hàng đầu, bên phải) thống nhất các nội dung buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Đối với lĩnh vực tái chế vỏ sò, tỉnh Gia Lai đánh giá đây là lĩnh vực có dư địa hợp tác, phù hợp với điều kiện của địa phương khi có khoảng 134 km bờ biển, nguồn hải sản phong phú và các loại vỏ sò, nhuyễn thể có thể trở thành nguyên liệu cho sản phẩm tái chế.

Về quản trị địa phương, Gia Lai mong muốn tăng cường hợp tác, nhất là ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và xử lý công việc, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến đầu tư lần này là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài giữa tỉnh Gia Lai với TP. Caen và vùng Normandie. Tỉnh mong muốn chính quyền TP. Caen và các doanh nghiệp sớm tổ chức đoàn sang Việt Nam - Gia Lai khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tăng cường gắn kết trên tinh thần hợp tác bền chặt, cùng có lợi.

Lãnh đạo hai bên chứng kiến các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Ảnh: Đức Hải

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer Marc Lecerf, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực: xây dựng trung tâm dữ liệu AI; phát triển giải pháp quan sát Trái đất và quản lý rủi ro khí hậu; hợp tác xây dựng, triển khai các dự án bảo hiểm nông nghiệp và trung tâm dữ liệu AI.