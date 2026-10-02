Chuẩn bị chu đáo cho sự kiện “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi"

(GLO)- Chiều 2-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026.

Đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo của KH&CN, thực hiện Kết luận số 244-KL/TU ngày 30-7-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam.

Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với ICISE và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đồng tổ chức, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sử dụng song ngữ Việt - Anh, Việt - Pháp.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà cho biết: Đây là diễn đàn nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp.

Diễn đàn thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, sáng kiến và hợp tác về khí hậu, tài chính, chuyển đổi bền vững, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trọng Lợi

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 150 đại biểu, gồm đại biểu quốc tế, lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Chương trình gồm 4 phiên toàn thể và các phiên đối thoại song song, xoay quanh những vấn đề nóng của chương trình nghị sự toàn cầu như: khoa học khí hậu trước các thách thức địa kinh tế; an ninh năng lượng, chuỗi giá trị và giảm phát thải carbon; tái cấu trúc nguồn tài chính cho chuyển đổi; rủi ro khí hậu cực đoan và khả năng chống chịu.

Phiên bế mạc dự kiến thông qua lộ trình hướng tới COP31 và Đối thoại Quy Nhơn 2027. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi chiêu đãi tối 10-10 với chương trình nghệ thuật giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ nhiệm vụ được phân công về đón tiếp, lễ tân đối ngoại; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền cũng như việc bố trí kinh phí.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao sự chủ động của Sở KH&CN, ICISE và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, với sự tham dự của đông đảo đại biểu quốc tế và Trung ương. Vì vậy, sự kiện phải được tổ chức an toàn, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn bộ quy trình tổ chức, từ nội dung, lễ tân đối ngoại, đón tiếp đến hậu cần, kỹ thuật, an ninh, y tế.

Đây cũng là dịp để tỉnh từng bước xây dựng Quy Nhơn trở thành điểm đến tổ chức các hội nghị, hội thảo có quy mô, tầm vóc, do đó, từng khâu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chu đáo.

Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với ICISE và AFD hoàn thiện chương trình, danh sách đại biểu; sớm ban hành kế hoạch, gửi giấy mời đúng tiến độ; đồng thời phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ sự kiện. Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thời gian.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, đón tiếp, an ninh, an toàn và chăm sóc sức khỏe. Lực lượng lễ tân, ngoại giao tiếp tục được tập huấn, nâng cao kỹ năng, bảo đảm tác phong chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức.

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE báo cáo công tác chuẩn bị cho sự kiện. Ảnh: Trọng Lợi

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ xây dựng chương trình nghệ thuật, hoạt động tham quan phù hợp, giới thiệu hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Gia Lai.

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí kịp thời, đúng quy định. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan cho sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, bảo đảm hệ thống điện, đường truyền internet và các điều kiện kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục, nhất là phục vụ các phiên đối thoại trực tuyến; đồng thời, chuẩn bị phương án dự phòng, hạn chế tối đa sự cố ảnh hưởng đến chương trình.

Các sở, ngành chủ động phối hợp, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Qua đó, bảo đảm “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và vị thế của tỉnh.