Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÌNH NHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano: Công nghệ Nano Sinh học - Lý sinh - Tính toán (NanoBioCoM2026) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 12 quốc gia.

Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống Nano (WPI-NanoLSI), Đại học Kanazawa (Nhật Bản) và Hội Lý Sinh Việt Nam tổ chức.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Gia Lai; Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE; Giáo sư Lê Kim Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp. Hội thảo quy tụ nhiều giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nano sinh học, lý sinh và tính toán.

Tiếp nối thành công của 3 kỳ hội thảo trước, NanoBioCoM2026 tiếp tục là diễn đàn học thuật quan trọng, tập trung vào các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng tiên tiến trong công nghệ nano sinh học, lý sinh và tính toán. Đây là những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong nghiên cứu và giải quyết các thách thức của khoa học sự sống hiện đại.

hoi-thao-quoc-te-lan-thu-iv-ve-khoa-hoc-su-song-nano2.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phan Tuấn

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong công nghệ nano sinh học, lý sinh và các phương pháp tính toán; các báo cáo chuyên sâu cung cấp nền tảng khoa học ở trình độ sau đại học, đồng thời cập nhật những kết quả nghiên cứu mới, tạo cơ sở để các nhà khoa học trao đổi, kết nối và mở rộng hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực này.

img-0951.jpg
Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tham gia.
﻿Ảnh: Phan Tuấn

NanoBioCoM2026 góp phần mở rộng mạng lưới khoa học quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, nâng cao năng lực nghiên cứu về khoa học sự sống nano tại Việt Nam và góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

iPhone 18 Pro Max 'cháy hàng', hẹn giao sang tháng 10

Tin tức

Chỉ khoảng 10 phút sau khi mở cổng đặt trước vào lúc 19 giờ ngày 12.9, thời gian giao hàng dự kiến của các phiên bản iPhone 18 Pro Max trên hệ thống Apple Store trực tuyến tại Việt Nam đã bị lùi thêm từ 2 đến 3 tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, ngày 11-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela và ký kết hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc Môi trường biển - Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

Tin tức

(GLO)- Đồng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng lưới điện, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung khai thác gặp nhiều trở ngại đang đẩy thị trường đồng vào cuộc đua ngày càng gay gắt.

null