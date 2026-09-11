Người dân phường Diên Hồng tham gia tập huấn “Bình dân học vụ số”

(GLO)- Ngày 11-9, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn “Bình dân học vụ số” và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho cán bộ và người dân các tổ dân phố 11, 12, 13.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID; thực hiện nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến; mở tài khoản ngân hàng; cài đặt ứng dụng, chữ ký số và xác thực thông tin thuê bao di động.

Đông đảo người dân trên địa bàn phường Diên Hồng tham gia buổi tập huấn. Ảnh: Mai Lương

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị những kỹ năng số cơ bản, từng bước làm quen và sử dụng các tiện ích trên môi trường số. Nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cũng được triển khai nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia và thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Đoàn viên thanh niên giúp người dân phường Diên Hồng làm quen với môi trường số. Ảnh: Mai Lương

Thông qua lớp tập huấn, người dân được nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở, xây dựng chính quyền số, xã hội số và đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với cộng đồng dân cư.