Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Phát hiện mới dưới lòng đất Italy giúp giải mã động đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, Live Science, ANSA)

(GLO)- Các nhà khoa học phát hiện phần dưới của vỏ Trái Đất bên dưới dãy Apennine đang tách khỏi lớp phía trên và chìm xuống lớp phủ. Quá trình này được xác định là nguyên nhân thúc đẩy hoạt động kiến tạo và địa chấn hiện nay tại khu vực.

Nghiên cứu do các nhà khoa học Italy và Tây Ban Nha thực hiện, công bố từ ngày 7-9. Nhóm nghiên cứu kết hợp dữ liệu địa chất, động đất và chuyển động của vỏ Trái Đất để xây dựng mô hình mới về quá trình biến đổi địa chất ở dãy Apennine.

Dãy Apennine kéo dài khoảng 1.200 km dọc bán đảo Italy. Khu vực này có hoạt động địa chấn đáng kể và từ lâu được nghiên cứu để tìm hiểu sự tương tác phức tạp giữa các mảng kiến tạo ở Địa Trung Hải.

phat-hien-moi-duoi-long-dat-italy-giup-giai-ma-dong-dat.png
Dãy núi Apennines ở Italy. Ảnh: Wikipedia

Theo nghiên cứu, phần vật chất đặc và nặng ở phía dưới của vỏ Trái Đất đang dần tách khỏi phần phía trên rồi chìm xuống lớp phủ. Các nhà khoa học gọi quá trình này là tách lớp.

Tuy nhiên, đây không phải là 1 vết nứt lớn xuất hiện đột ngột trên mặt đất. Quá trình này diễn ra sâu dưới lòng đất và kéo dài trong khoảng thời gian địa chất hàng triệu năm.

Nhóm nghiên cứu cho rằng quá trình này bắt đầu từ khoảng 10 triệu năm trước. Khi sự mở rộng của biển Tyrrhenian suy giảm khoảng 2 triệu năm trước, quá trình tách lớp trở thành nguyên nhân chính duy trì biến dạng và hoạt động địa chấn ở Apennine.

Vì sao liên quan đến động đất?

Khi phần dưới của vỏ Trái Đất tách ra và chìm xuống lớp phủ, sự phân bố ứng suất trong lớp vỏ phía trên cũng thay đổi. Điều này tạo ra các vùng chịu kéo giãn hoặc nén ép khác nhau dọc dãy Apennine, từ đó thúc đẩy hoạt động của các đứt gãy và gây ra động đất.

Một điểm đáng chú ý là khu vực này xuất hiện cả động đất do kéo giãn dọc trục dãy núi và động đất do nén ép ở phía Đông. Mô hình tách lớp mới giúp các nhà khoa học giải thích sự tồn tại đồng thời của hai kiểu biến dạng này.

Tuy nhiên, phát hiện này không có nghĩa Italy đang đối mặt với nguy cơ vỏ Trái Đất “tách đôi” trong tương lai gần.

Đây là quá trình địa chất diễn ra rất chậm, được hình thành trong hàng triệu năm. Nghiên cứu tập trung giải thích động lực sâu bên dưới đang chi phối biến dạng và địa chấn ở Apennine, chứ không đưa ra dự báo về một trận động đất cụ thể.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, khôi phục một đoạn Quốc lộ G216 nối thị trấn Cát Long với cửa khẩu Cát Long thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc sau trận lũ quét. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nghiên cứu hé lộ quá trình sạt lở băng đá gây thảm họa ở Nepal

(GLO)- Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, vụ sạt lở băng - đá xảy ra tại Nepal ngày 26-8 đã nhanh chóng được khuếch đại trong quá trình di chuyển, hình thành dòng bùn đá quy mô lớn tràn qua biên giới Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.

Có thể bạn quan tâm

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

Tin tức

(GLO)- Sáng 21-9, hàng loạt người dùng Facebook, Instagram và một số ứng dụng thuộc hệ sinh thái Meta bất ngờ gặp sự cố khi truy cập. Tình trạng này được ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, cập nhật thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Trung Quốc tìm hướng phát triển chip dưới 3 nm không cần máy EUV

Trung Quốc thử sản xuất chip dưới 3 nm bằng công nghệ DUV

Tin tức

(GLO)- Trung Quốc đã đạt bước tiến ban đầu trong việc phát triển transistor Gate-All-Around (GAA) sử dụng công nghệ quang khắc cực tím sâu (DUV) để phát triển các chip dưới 3 nanomet (nm), trong bối cảnh bị hạn chế tiếp cận thiết bị quang khắc cực tím siêu cao (EUV) tiên tiến.

Người dùng cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

Người dùng Việt Nam cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

Tin tức

(GLO)- iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18-9. Với mức giá khởi điểm từ gần 39 triệu đồng, người mua cần đặc biệt chú ý đến phiên bản, dung lượng, nguồn gốc máy, chính sách bảo hành và khả năng tương thích SIM trước khi xuống tiền.

Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano

Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano

Tin tức

(GLO)- Sáng 15-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ IV về khoa học sự sống nano: Công nghệ Nano Sinh học - Lý sinh - Tính toán (NanoBioCoM2026) với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 12 quốc gia.

null