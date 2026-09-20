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Vì sao tắt mạng 2G giúp điện thoại Android an toàn hơn?

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Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Android nên chủ động tắt kết nối mạng 2G ngay lập tức.

Mạng 2G dù là công nghệ cũ nhưng vẫn được kích hoạt mặc định trên phần lớn điện thoại Android như một phương án kết nối dự phòng tại các vùng hẻo lánh. Tuy nhiên, sự hiện diện của mạng này lại tiềm ẩn rủi ro an ninh nghiêm trọng khi các đối tượng xấu có thể khai thác để phát tán tin nhắn lừa đảo mạo danh mà không hề đi qua hệ thống kiểm duyệt của nhà mạng.

Công nghệ mạng 2G tồn tại rủi ro lớn về bảo mật cho thiết bị Android
Công nghệ mạng 2G tồn tại rủi ro lớn về bảo mật cho thiết bị Android

Khác với 3G, 4G hay 5G, mạng 2G chỉ xác thực một chiều khi điện thoại phải chứng minh danh tính với trạm phát sóng nhưng trạm không cần chứng minh tính xác thực ngược lại. Lợi dụng điểm yếu này cùng kết nối gần như không mã hóa, kẻ tấn công sử dụng các trạm phát di động giả mạo mang tên SMS Blaster đặt trong ba lô hoặc xe hơi để ép các thiết bị lân cận hạ cấp xuống 2G, từ đó gửi thẳng tin nhắn giả danh ngân hàng, bảo hiểm hay dịch vụ giao hàng đến nạn nhân.

Thủ đoạn lừa đảo qua trạm phát sóng SMS Blaster với khả năng đạt kết quả cao này đã được ghi nhận tại nhiều quốc gia như Pháp, Na Uy và Thái Lan. Để chặn đứng nguy cơ, người dùng điện thoại Android, chẳng hạn như Samsung Galaxy có thể truy cập vào Settings > Connections > Mobile networks để tắt tùy chọn 'Allow 2G service', trong khi trên dòng máy Pixel tính năng này nằm ở mục Network & internet > SIMs > Your SIM.

Tắt mạng 2G trên điện thoại Samsung Galaxy
Tắt mạng 2G trên điện thoại Samsung Galaxy

Google cũng đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ người dùng, tiêu biểu như tính năng Advanced Protection ra mắt từ Android 16 giúp tự động chặn toàn bộ các mạng không bảo mật bao gồm 2G nhưng vẫn duy trì cuộc gọi khẩn cấp. Bên cạnh việc thúc đẩy chuẩn tin nhắn xác thực RCS cùng các công cụ như Safe Browsing và Play Protect, hãng đã cho phép nhà mạng vô hiệu hóa 2G theo mặc định kể từ Android 17 theo cơ chế "zero-click" không cần người dùng thao tác thủ công.

Việc chủ động tắt bỏ dịch vụ 2G gần như không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm thường ngày do đa phần các khu vực đô thị và nông thôn hiện nay đều có chất lượng sóng di động thế hệ mới tốt hơn. Đây được xem là thao tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bảo vệ tức thì, giúp thiết bị loại bỏ hoàn toàn nguy cơ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công qua trạm phát sóng giả mạo.

Theo Phong Đỗ (TNO)

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