iPhone Duo bản 2 TB có giá gần 104 triệu đồng tại Việt Nam

(GLO)- Apple đã công bố giá bán iPhone Duo tại Việt Nam, trong đó phiên bản dung lượng 2 TB có giá 103,999 triệu đồng, đưa mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng vượt mốc 100 triệu đồng và trở thành iPhone có giá niêm yết cao nhất tại thị trường Việt Nam.

Theo thông tin trên cửa hàng trực tuyến Apple Việt Nam, iPhone Duo có 4 tùy chọn dung lượng. Bản 256 GB có giá 64,999 triệu đồng; bản 512 GB giá 71,499 triệu đồng; bản 1 TB giá 84,499 triệu đồng và bản cao cấp nhất 2 TB có giá 103,999 triệu đồng.

Mức giá này đã bao gồm thuế theo giá niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại Việt Nam.

iPhone Duo 2 TB giá gần 104 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Như vậy, chênh lệch giữa phiên bản thấp nhất và cao nhất của iPhone Duo lên tới 39 triệu đồng. Riêng việc nâng dung lượng từ 1 TB lên 2 TB khiến giá máy tăng 19,5 triệu đồng.

Với mức giá 103,999 triệu đồng, iPhone Duo bản 2 TB trở thành mẫu iPhone đầu tiên được Apple niêm yết chính thức tại Việt Nam trên 100 triệu đồng. Mức giá này cũng đưa sản phẩm vào nhóm thiết bị điện tử tiêu dùng có giá trị tương đương một số mẫu máy tính cao cấp.

iPhone Duo có hai lựa chọn màu là Trắng Ánh Sao và Trời Đêm. Các phiên bản dung lượng đều có cùng mức giá giữa hai tùy chọn màu.

Đây là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Khi mở, thiết bị có màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch, trong khi màn hình ngoài có kích thước 5,4 inch. Apple cho biết máy sử dụng khung và ốp bản lề bằng titan Cấp 5, đồng thời có khả năng chống nước và bụi theo tiêu chuẩn IP68.

Tại Việt Nam, Apple cho phép khách hàng đặt trước iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16-10-2026 và bắt đầu giao hàng từ ngày 23-10-2026. Sản phẩm được bán thông qua cửa hàng trực tuyến Apple Việt Nam cùng các nhà mạng và đối tác được Apple lựa chọn.

Trên thị trường quốc tế, iPhone Duo có giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256 GB. Sản phẩm được Apple giới thiệu tại sự kiện diễn ra ngày 9-9, cùng dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.