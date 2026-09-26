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Đức, Áo vô hiệu hóa gần 14.000 số điện thoại liên quan lừa đảo đầu tư

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, Handelsbatt)

(GLO)- Đức và Áo đã vô hiệu hóa 13.888 số điện thoại liên quan các hoạt động lừa đảo, trong đó chủ yếu là những đường dây sử dụng hình thức đầu tư trực tuyến giả mạo để chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Đức, chiến dịch phối hợp mang tên “Herakles” đã giúp xác định và ngăn chặn một số lượng lớn số điện thoại được sử dụng trong hoạt động phạm tội.

Trong tổng số 13.888 số bị vô hiệu hóa, có 13.397 số của Đức và 491 số của Áo.

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Hàng nghìn số điện thoại ở Đức và Áo bị vô hiệu hóa do nghi bị sử dụng cho các hành vi lừa đảo. Ảnh: Monika Skolimowska/dpa

Trong 3 tháng gần đây, các cơ quan chức năng Đức đã xác định và ngừng hoạt động 9.304 số điện thoại được cho là có liên quan đến các hành vi phạm tội, đặc biệt là hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến.

Chiến dịch “Herakles” có sự phối hợp của nhiều cơ quan của Đức, gồm Cơ quan Cảnh sát hình sự Liên bang (BKA), Cơ quan Giám sát tài chính Liên bang (BaFin), Cơ quan Mạng liên bang (BNetzA) và Cơ quan Cảnh sát hình sự Liên bang Áo.

Hình thức lừa đảo này dựa trên việc xây dựng các nền tảng giao dịch trực tuyến giả mạo, tạo vẻ ngoài như những dịch vụ đầu tư hợp pháp để thu hút người dùng.

Các nền tảng liên quan không được cơ quan quản lý tài chính Đức (BaFin) cấp phép cung cấp dịch vụ tài chính, chứng khoán hoặc hoạt động ngân hàng.

Sau khi tiếp cận người có nhu cầu đầu tư, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên tư vấn, môi giới hoặc chuyên gia đầu tư, sử dụng điện thoại để tạo dựng quan hệ và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.

Một trong những đặc điểm của thủ đoạn này là hệ thống giao dịch giả có thể hiển thị các khoản lợi nhuận không có thật, khiến nạn nhân tin rằng tiền của họ đang sinh lời.

Khi muốn rút tiền, nạn nhân có thể bị yêu cầu thực hiện thêm các khoản thanh toán trước khi nhận được tiền, trong khi trên thực tế các khoản tiền đã chuyển nằm dưới sự kiểm soát của những kẻ lừa đảo.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời đầu tư trực tuyến, đặc biệt trong trường hợp được hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc bị thúc ép chuyển tiền trong thời gian ngắn.

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