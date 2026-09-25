120 máy bay sắp có Internet vệ tinh: Wi-Fi ở độ cao 10.000 m hoạt động thế nào?

(GLO)- Vietjet sẽ triển khai Internet vệ tinh Starlink trên 120 máy bay trong giai đoạn đầu, cung cấp Wi-Fi tốc độ cao miễn phí cho hành khách. Vậy tín hiệu Internet có thể truyền tới máy bay đang bay ở độ cao hàng chục nghìn mét như thế nào?

Ngày 23-9 tại New York (Mỹ), Vietjet, Galaxy Holdings-Telecom và Starlink - dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển - ký thỏa thuận hợp tác đưa Internet tốc độ cao lên các chuyến bay mang thương hiệu Vietjet.

Giai đoạn đầu, hệ thống Starlink sẽ được lắp trên 120 máy bay, gồm 100 máy bay Airbus A321/Boeing 737 và 20 máy bay Airbus A330. Các máy bay Vietjet tiếp nhận trong tương lai cũng dự kiến được trang bị hệ thống này.

120 máy bay Vietjet Air sắp có Internet vệ tinh.

Khác với Wi-Fi thông thường dưới mặt đất, kết nối trên máy bay không dựa chủ yếu vào các trạm phát sóng di động ở mặt đất.

Với Starlink, máy bay được trang bị thiết bị đầu cuối hàng không và anten chuyên dụng. Anten này liên lạc với mạng vệ tinh Starlink trên quỹ đạo thấp (LEO). Dữ liệu từ điện thoại, máy tính của hành khách được truyền qua hệ thống Wi-Fi trên máy bay, tiếp tục tới anten Starlink rồi lên vệ tinh.

Từ vệ tinh, dữ liệu được chuyển tiếp qua mạng Starlink xuống các trạm mặt đất hoặc truyền giữa các vệ tinh bằng liên kết laser, trước khi đi tới Internet. Chiều ngược lại, dữ liệu từ Internet được truyền trở lại qua hệ thống vệ tinh và anten trên máy bay tới thiết bị của hành khách.

Starlink cho biết mạng vệ tinh của hãng sử dụng các liên kết laser giữa vệ tinh, giúp truyền dữ liệu ở những khu vực xa các trạm mặt đất, trong đó có các tuyến bay trên đại dương và vùng cực.

Một điểm quan trọng của hệ thống là vệ tinh Starlink ở quỹ đạo thấp, thay vì vệ tinh địa tĩnh ở độ cao khoảng 36.000 km.

Khoảng cách truyền tín hiệu ngắn hơn giúp giảm độ trễ. Theo thông số Starlink công bố cho hệ thống Aviation Performance, độ trễ có thể xuống tới khoảng 20 mili giây; tốc độ tải xuống tối đa được công bố lên tới 1 Gbps với anten Performance. Tuy nhiên, đây là thông số tối đa của dịch vụ và không phải tốc độ được bảo đảm cho từng chuyến bay hay từng hành khách. Starlink cũng lưu ý tốc độ có thể thấp hơn khi mạng bị nghẽn.

Vì vậy, việc máy bay đang di chuyển ở tốc độ hàng trăm km/giờ không đồng nghĩa kết nối bị mất. Hệ thống liên tục duy trì và chuyển kết nối giữa các vệ tinh phù hợp khi máy bay di chuyển qua vùng phủ sóng.

Theo thông tin từ Vietjet, kết nối Starlink được triển khai để hành khách có thể làm việc, liên lạc và giải trí trực tuyến trong chuyến bay. Dịch vụ dự kiến được cung cấp trên cả các đường bay nội địa và quốc tế.

Starlink cho biết hệ thống Aviation đã được sử dụng trên hơn 200.000 chuyến bay và có khả năng cung cấp kết nối từ lúc máy bay cất cánh đến khi hạ cánh, tùy điều kiện khai thác và phê duyệt tại từng khu vực.

Starlink cho biết dịch vụ hàng không khi máy bay đang di chuyển trên đất liền hoặc vùng lãnh hải phải tuân thủ phê duyệt của cơ quan quản lý sở tại; dịch vụ trên vùng biển quốc tế được Starlink công bố là được phép triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Đối với hành khách Vietjet, hãng hiện công bố Wi-Fi Starlink sẽ được cung cấp miễn phí trên các chuyến bay mang thương hiệu Vietjet.