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Amazon Kuiper được cấp phép thử nghiệm mạng vệ tinh tại Việt Nam

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, VnExpress)

(GLO)- Amazon Kuiper Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh, phục vụ thử nghiệm và kiểm tra thiết bị đầu cuối được sản xuất tại Việt Nam.

Ngày 23-9, tại New York (Mỹ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trao Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng cho Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam.

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Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao giấy phép cho đại diện Amazon Kuiper Việt Nam. Ảnh: MST

Theo giấy phép, Amazon Kuiper Việt Nam được thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sử dụng đường truyền vệ tinh nhằm thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị đầu cuối khách hàng, qua đó đánh giá chất lượng các sản phẩm được chế tạo tại Việt Nam.

Mạng được thiết lập trên cơ sở kết nối hệ thống vệ tinh với hạ tầng mặt đất tại Việt Nam, với phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam và nghiên cứu triển khai dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam. Amazon cũng định hướng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất một số thiết bị phục vụ xuất khẩu toàn cầu.

Theo thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ công bố hồi tháng 8-2025, dự án Kuiper của Amazon hướng tới xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO) để cung cấp kết nối Internet tốc độ cao, độ trễ thấp, trong đó có mục tiêu phục vụ các khu vực vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp có thể bổ trợ cho mạng viễn thông cố định và di động mặt đất, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và trong các tình huống thiên tai, thảm họa khi hạ tầng mặt đất bị gián đoạn.

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