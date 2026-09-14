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Tranh luận gay gắt tại Mỹ về việc có nên làm chậm cuộc đua AI

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN/VietnamPlus, VnE, Reuters)

(GLO)- Tranh luận về tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đang nóng lên tại Mỹ, sau khi lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu kêu gọi giảm tốc độ phát triển các hệ thống AI tiên tiến để đảm bảo an toàn.

Ngày 12-9, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei kêu gọi, ngành AI giảm tốc độ nâng cao năng lực của các mô hình tiên tiến, vì các biện pháp bảo đảm an toàn cần thêm thời gian để theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.

Ông đề xuất tăng cường đánh giá độc lập, xây dựng các tiêu chuẩn an toàn chung giữa những phòng thí nghiệm AI lớn và thúc đẩy hợp tác quốc tế để kiểm soát các rủi ro.

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Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề xuất của ông Amodei nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ CEO OpenAI Sam Altman, CEO xAI Elon Musk và CEO Google DeepMind Demis Hassabis.

Ông cũng Amodei cảnh báo, tốc độ tiến bộ của AI đang gia tăng nhanh chóng, trong đó có khả năng các hệ thống sử dụng AI tự cải thiện và thực hiện ngày càng nhiều nhiệm vụ, mà không cần sự can thiệp thường xuyên của con người.

Theo ông, nếu quá trình này tiếp tục thiếu kiểm soát, năng lực của AI có thể vượt xa khả năng hiểu và kiểm soát của con người.

Trong khi đó, ngày 13-9, Tổng thống Donald Trump bác bỏ những lời kêu gọi làm chậm đáng kể quá trình phát triển AI.

Phát biểu trong chuyến thăm Ireland, ông cho rằng Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc và không nên áp dụng những biện pháp quản lý có thể làm suy yếu lợi thế công nghệ của nước này.

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng cần có một số cơ chế kiểm soát đối với AI. Quan điểm của ông Trump nhận được sự đồng tình từ một số lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Tại Quốc hội Mỹ, một số nghị sĩ đã đưa ra cách tiếp cận mạnh tay hơn. Ngày 3-9, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Hạ nghị sĩ Greg Casar công bố dự luật đề xuất cấm vĩnh viễn việc phát triển và triển khai AI siêu trí tuệ.

Dự luật cũng đề xuất Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhằm ngăn AI siêu trí tuệ được phát triển trên toàn cầu.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI ngày càng gia tăng, sau một loạt sự cố liên quan đến việc các tác nhân AI thực hiện những hoạt động ngoài dự kiến trong môi trường máy tính thực tế.

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