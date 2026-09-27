Microsoft tích hợp Word, Excel và PowerPoint trực tiếp vào Copilot

(GLO)- Ngày 25-9, Microsoft công bố phiên bản Copilot mới, tích hợp trực tiếp Word, Excel và PowerPoint, cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa tài liệu ngay trong môi trường Copilot mà không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Theo Microsoft, Copilot mới được xây dựng quanh ba trải nghiệm, gồm Home, Code và Autopilot, trong đó Home hợp nhất các chức năng Chat và Cowork, đồng thời đưa Word, Excel và PowerPoint vào Copilot thông qua tính năng Office in Copilot.

Người dùng có thể yêu cầu tạo tài liệu Word, xây dựng bảng tính Excel, thiết kế bài thuyết trình PowerPoint. Các tệp được tạo hoặc cập nhật có thể tiếp tục chỉnh sửa và chia sẻ.

Người dùng Microsoft 365 có thể tạo, chỉnh sửa và chia sẻ tệp ngay trong Copilot mà không phải chuyển đổi giữa các ứng dụng. Ảnh: Reuters

Microsoft cho biết sự tích hợp này nhằm duy trì sự liên tục khi người dùng chuyển đổi giữa Copilot và các ứng dụng Office.

Người dùng cũng có thể tiếp tục tinh chỉnh tài liệu trong khi trao đổi với Copilot và cộng tác với thành viên khác trong nhóm.

Theo thông tin trên Microsoft Support, Home và Code sẽ được triển khai dần cho những người tham gia chương trình Frontier trong các tuần tới, trong khi Autopilot sẽ được mở rộng sang giai đoạn thử nghiệm riêng tư vào cuối tháng 9.

Việc đưa Word, Excel và PowerPoint trực tiếp vào Copilot được Microsoft triển khai trong bối cảnh các chức năng AI trong 3 ứng dụng này đã tiếp tục được mở rộng.