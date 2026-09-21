Facebook, Instagram đồng loạt gặp sự cố vào sáng 21-9

(GLO)- Sáng 21-9, hàng loạt người dùng Facebook, Instagram và một số ứng dụng thuộc hệ sinh thái Meta bất ngờ gặp sự cố khi truy cập. Tình trạng này được ghi nhận tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động liên lạc, cập nhật thông tin và sử dụng mạng xã hội.

Cụ thể, sự cố xảy ra trên nhiều nền tảng của Meta, khiến người dùng gặp khó khăn khi truy cập hoặc sử dụng các tính năng quen thuộc.

Giao diện lỗi của Facebook khi người dùng truy cập trên phiên bản web vào sáng 21-9. Ảnh: Xuân Hoàng/TTO

Một số người phản ánh trang Facebook không tải được nội dung, bảng tin hiển thị chậm hoặc không thể truy cập như bình thường. Instagram cũng ghi nhận tình trạng tương tự, trong khi mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy người dùng và khu vực.

Dữ liệu từ Downdetector - nền tảng chuyên theo dõi tình trạng gián đoạn dịch vụ trực tuyến - cho thấy, số lượng báo cáo sự cố trên Facebook và Instagram tăng mạnh trong thời gian xảy ra vấn đề.

Tại Mỹ, hàng nghìn người dùng đã gửi phản ánh về tình trạng không thể truy cập hoặc sử dụng các nền tảng này. Những báo cáo tương tự cũng xuất hiện tại nhiều khu vực khác trên thế giới.

Dữ liệu trên Downdetector, nền tảng chuyên theo dõi và tổng hợp báo cáo sự cố dịch vụ trực tuyến, lượng phản ánh về tình trạng không thể truy cập Facebook tăng mạnh trong sáng 21-9. Ảnh: Vietnam+

Tại Việt Nam, người dùng cũng ghi nhận tình trạng Facebook và Instagram hoạt động không ổn định. Một số trường hợp gặp lỗi khi truy cập bằng trình duyệt web, trong khi người dùng trên điện thoại có thể gặp các biểu hiện khác nhau. Sự cố khiến nhiều người không thể cập nhật bài viết, theo dõi thông tin mới hoặc tương tác với bạn bè, khách hàng trên nền tảng.

Không chỉ Facebook và Instagram, một số dịch vụ khác trong hệ sinh thái Meta cũng được ghi nhận có dấu hiệu gián đoạn. Threads - nền tảng mạng xã hội do Meta phát triển - nằm trong số các dịch vụ được đề cập trong những báo cáo về sự cố.

Theo các thông tin được đăng tải, sự cố diễn ra trên diện rộng nhưng không phải tất cả người dùng đều bị ảnh hưởng. Một số tài khoản vẫn có thể truy cập bình thường.

Việc nhiều dịch vụ cùng gặp trục trặc đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng, đặc biệt trong bối cảnh Facebook và Instagram đang được sử dụng rộng rãi cho liên lạc cá nhân, hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm và truyền thông.

Đến thời điểm ghi nhận, Facebook, Instagram và Threads trên phiên bản website vẫn chưa thể truy cập bình thường. Nguyên nhân sự cố chưa được xác định.

Đây không phải lần đầu tiên các nền tảng của Meta gặp sự cố trong năm nay. Theo dữ liệu từ các trang theo dõi tình trạng dịch vụ, Facebook và những nền tảng liên quan đã ghi nhận nhiều đợt gián đoạn, với phạm vi ảnh hưởng và mức độ khác nhau