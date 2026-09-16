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iOS 27 sửa một tính năng gây khó chịu trên iPhone

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Một thay đổi nhỏ trên iOS 27 giúp người dùng iPhone tránh vô tình kích hoạt ghi âm hoặc làm gián đoạn nội dung đang phát.

Bên cạnh các thay đổi liên quan đến trợ lý ảo Siri và các cải tiến hỗ trợ iPhone Duo, iOS 27 mà Apple vừa phát hành cũng mang đến một sửa lỗi quan trọng trong ứng dụng Tin nhắn, giúp người dùng dễ dàng tránh gửi nhầm các bản ghi âm cho gia đình và bạn bè.

iOS 27 cuối cùng cũng giúp người dùng không còn khó chịu khi chạm nhầm lựa chọn gửi tin nhắn thoại. ẢNH: TẠO BỞI GEMINI
iOS 27 cuối cùng cũng giúp người dùng không còn khó chịu khi chạm nhầm lựa chọn gửi tin nhắn thoại. ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Trước đây, người dùng iPhone thường gặp khó khăn với nút micro nhỏ trong khung nhập văn bản, nơi tính năng ghi âm được thiết lập mặc định. Thiết kế này khiến nhiều người phàn nàn về việc vô tình gửi tin nhắn thoại không mong muốn, gây gián đoạn cho các nội dung đa phương tiện khác trên điện thoại.

Cách vô hiệu hóa nút tin nhắn thoại trong ứng dụng Tin nhắn của iOS 27

Giờ đây, với iOS 27, Apple đã cải tiến tính năng Tin nhắn, cho phép người dùng tắt hoàn toàn chức năng ghi âm. Để thực hiện vô hiệu hóa tính năng này, người dùng iPhone chỉ cần vào ứng dụng Settings (Cài đặt), chọn mục Apps (Ứng dụng), sau đó chọn Messages (Tin nhắn). Tại đây, người dùng có thể điều chỉnh tùy chọn Show in text field (Hiển thị trong trường văn bản) và chọn None (Không có) để ẩn nút micro đi.

Người dùng có thể truy cập vào phần cài đặt của ứng dụng Tin nhắn để điều chỉnh lựa chọn. ẢNH: APPLE
Người dùng có thể truy cập vào phần cài đặt của ứng dụng Tin nhắn để điều chỉnh lựa chọn. ẢNH: APPLE

Tuy nhiên, việc ẩn nút ghi âm không đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng gửi tin nhắn thoại, bởi người dùng vẫn có thể gửi tin nhắn thoại bằng cách chạm vào nút dấu cộng bên cạnh trường văn bản và chọn Audio (Âm thanh). Ngoài ra, tính năng Dictation (Đọc chính tả) vẫn có thể được sử dụng nếu được bật trong cài đặt bàn phím.

Được biết, iOS 27 là bản cập nhật dành cho tất cả các mẫu iPhone hỗ trợ iOS 26, có nghĩa từ iPhone 11 cũng như các mẫu iPhone SE thế hệ thứ hai trở về sau. Tuy nhiên, không phải mọi tính năng mới trên iOS 27 đều tương thích do yêu cầu phần cứng mạnh mẽ hơn, đặc biệt các tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Siri AI.

Theo Kiến Văn (TNO)

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