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Samsung Galaxy A18 4G xuất hiện trước ngày ra mắt

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Những hình ảnh và thông tin rò rỉ mới nhất đã tiết lộ nhiều chi tiết đáng chú ý về Galaxy A18 4G.

Như là một phần trong chiến lược mở rộng sự hiện diện của các mẫu smartphone giá rẻ Galaxy A, Samsung đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới mang tên Galaxy A18 4G. Những hình ảnh và thông tin mới nhất đã tiết lộ thiết kế, tính năng và giá dự kiến của thiết bị giá rẻ này.

Hình ảnh minh họa cái nhìn đầu tiên về Galaxy A18 4G
Hình ảnh minh họa cái nhìn đầu tiên về Galaxy A18 4G

Theo thông tin từ AndroidHeadlines, Galaxy A18 4G sẽ có thiết kế tương tự như Galaxy A17 4G, với các tùy chọn màu sắc bao gồm đen, xanh nhạt và bạc. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình phẳng với một phần khuyết nhỏ ở phía trên để chứa camera, trong khi viền dưới dày hơn so với các cạnh còn lại. Phía bên phải, thiết kế Key Island đặc trưng của Samsung được thể hiện với các nút nguồn và âm lượng nằm trên một khu vực hơi nhô lên. Mặt sau của máy có cụm camera dọc với ba ống kính.

Galaxy A18 4G dự kiến sẽ trang bị màn hình AMOLED 6,7 inch Full HD+ với tần số quét 90 Hz, được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass Victus. Về hiệu năng, điện thoại có thể sử dụng chip xử lý MediaTek Helio G99, đi kèm với RAM 4 GB và tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB, đồng thời hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB thông qua thẻ nhớ microSD.

Về khả năng chụp ảnh, Galaxy A18 4G có thể sở hữu camera chính 50 MP, camera siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP. Thời lượng pin của máy dự kiến sẽ đạt 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể được trang bị chuẩn chống nước IP64, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.3.

Giá khởi điểm của Galaxy A18 4G dự kiến sẽ là 299 EUR, trong khi Galaxy A17 4G có mức giá khởi điểm từ 199 EUR. Một phiên bản tương tự, Galaxy A18 5G, cũng được dự đoán sẽ ra mắt trong thời gian tới, nhưng chi tiết về thông số của thiết bị này vẫn còn là một dấu hỏi.

Theo Kiến Văn (TNO)

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