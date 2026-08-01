Samsung lãi kỷ lục nhờ chip AI: Các nhà máy tại Việt Nam được hưởng lợi ra sao?

Dù các nhà máy tại Việt Nam không trực tiếp sản xuất chip AI, song giới chuyên gia nhận định vẫn sẽ hưởng lợi thông qua việc mở rộng đầu tư, gia tăng đơn hàng và nâng cấp chuỗi cung ứng.

Kết quả kinh doanh quý II/2026 của Samsung Electronics lập kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh. Ảnh minh họa: ChatGPT

Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử, chủ yếu nhờ sự bùng nổ nhu cầu bộ nhớ dành cho máy chủ AI và trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.

Mảng bán dẫn trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất khi lợi nhuận tăng đột biến, trong khi công ty cũng ký nhiều hợp đồng cung ứng dài hạn với các nhà khai thác trung tâm dữ liệu lớn trên thế giới.

Theo Samsung, nhu cầu chip AI tiếp tục vượt nguồn cung và tình trạng thiếu hụt chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2028. Điều này thúc đẩy tập đoàn mở rộng năng lực sản xuất, tăng đầu tư vào chuỗi cung ứng và các cơ sở hỗ trợ sản xuất bán dẫn.

Đối với Việt Nam, các nhà máy Samsung hiện chủ yếu sản xuất điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị điện tử tiêu dùng và linh kiện điện tử tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và TP. Hồ Chí Minh.

Vì vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận từ chip AI không đồng nghĩa các nhà máy trong nước sẽ trực tiếp sản xuất dòng chip này. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia và các tổ chức phân tích, Việt Nam vẫn có thể hưởng lợi trên nhiều phương diện.

Trước hết, khi lợi nhuận tăng mạnh, Samsung có thêm nguồn lực để mở rộng đầu tư. Tập đoàn đã lên kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD xây dựng nhà máy thử nghiệm chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam ở Thái Nguyên nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của thị trường bán dẫn. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn.

Nhà máy Samsung ở Thái Nguyên. Ảnh: N.Nga/TNO

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ các thiết bị tích hợp AI như điện thoại Galaxy, máy tính bảng hay thiết bị gia dụng thông minh được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Điều này có thể giúp các nhà máy lắp ráp của Samsung tại Việt Nam duy trì sản lượng ổn định, đồng thời gia tăng nhu cầu về linh kiện và dịch vụ hỗ trợ.

Một lợi ích khác là cơ hội mở rộng mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Những năm gần đây, số doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung ứng cấp 1 và cấp 2 của Samsung liên tục tăng, góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa ở nhiều nhóm linh kiện và dịch vụ kỹ thuật.

Nếu Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư vào bán dẫn và AI, các doanh nghiệp trong nước có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn.

Hiện Samsung vẫn là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt 23 tỷ USD. Hoạt động của tập đoàn đóng góp đáng kể cho kim ngạch xuất khẩu, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và thúc đẩy sự phát triển của ngành điện tử trong nước.

Các chuyên gia nhận định, làn sóng AI toàn cầu không chỉ mang lại lợi nhuận kỷ lục cho Samsung mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, đặc biệt nếu các dự án bán dẫn và thử nghiệm chip được triển khai đúng tiến độ trong những năm tới.