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Tuần lễ Thiên văn cộng đồng Quốc tế tái xuất trong tháng 7

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(GLO)- Từ ngày 24 đến 26-7, tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) sẽ diễn ra Tuần lễ Thiên văn cộng đồng Quốc tế năm 2026 với chủ đề "Gateway to the Stars - Cánh cổng vươn tới những vì sao". 

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Tuần lễ Thiên văn cộng đồng Quốc tế năm 2026 diễn ra từ ngày 24-26/7. Ảnh: ExploraScience Quy Nhon

Tuần lễ Thiên văn cộng đồng Quốc tế năm 2026 dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 1.500 đại biểu, nhà khoa học, giáo viên, học sinh, sinh viên, thành viên các câu lạc bộ thiên văn và du khách. Sự kiện nhằm phổ biến kiến thức thiên văn học, hàng không vũ trụ đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời kết nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế, thúc đẩy phong trào STEM sáng tạo và phát triển du lịch tri thức.

Chương trình dự kiến có sự góp mặt của những chuyên gia trong nước và quốc tế như: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Fumitaka Nakamura (Đài quan sát thiên văn quốc gia Nhật Bản); Giáo sư, Tiến sĩ Saeko Hayashi (Viện Kavli về Vật lý và Toán học vũ trụ - Nhật Bản), Tiến sĩ Nguyễn Nhật Minh (Chuyên gia về Vũ trụ học, Đại học Tokyo - Nhật Bản), Tiến sĩ Otávio Alves (Đại học Michigan).

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Tuần lễ Thiên văn cộng đồng Quốc tế năm 2026 hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động khoa học, giáo dục và trải nghiệm hấp dẫn. Ảnh: ExploraScience Quy Nhon

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động khoa học, giáo dục và trải nghiệm sẽ được tổ chức theo 3 trụ cột chính gồm: khoa học hàn lâm, công nghệ - STEM và du lịch tri thức.

Người tham gia có thể nghe các bài giảng đại chúng về vũ trụ, tham dự hội nghị của Mạng lưới Thiên văn nghiệp dư Việt Nam (VAAN), workshop chế tạo tên lửa nước, cắm trại "Đêm Vũ trụ", quan sát bầu trời đêm qua hệ thống kính thiên văn hiện đại và trekking núi Xuân Vân kết hợp định vị sao; cùng hàng chục hoạt động STEM tương tác dành cho học sinh ở nhiều bậc học.

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