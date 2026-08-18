View trên YouTube có thể tăng mạnh từ ngày 24-8

(GLO)- Từ ngày 24-8, YouTube sẽ áp dụng cách tính lượt xem mới trên toàn cầu, trong đó view được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát. Sự thay đổi này có thể khiến số lượt xem công khai tăng nhanh hơn trước.

YouTube vừa thông báo thay đổi cách tính lượt xem (view) đối với nội dung trên nền tảng, bắt đầu áp dụng từ ngày 24-8-2026.

Sự thay đổi của YouTube sẽ giúp lượt xem của người dùng tăng nhanh hơn từ ngày 24-8. Ảnh: M.T

Theo YouTube, 1 lượt xem công khai sẽ được ghi nhận ngay khi video bắt đầu phát, tính từ khung hình đầu tiên. Cách tính này được áp dụng trên toàn cầu đối với các định dạng video của YouTube, trong đó có video dài và livestream.

YouTube cho biết đã áp dụng cách tính lượt xem mới đối với Shorts từ năm 2025. Lần điều chỉnh này nhằm thống nhất cách đo lường giữa các định dạng, giúp nhà sáng tạo dễ so sánh mức độ tiếp cận nội dung hơn.

Với cách tính mới, số lượt xem hiển thị công khai của video có thể tăng nhanh hơn. Tuy nhiên, số view tăng không đồng nghĩa người dùng dành nhiều thời gian hơn để xem video hoặc mức độ tương tác thực tế cũng tăng tương ứng.

Để phản ánh sâu hơn chất lượng lượt xem, YouTube vẫn duy trì chỉ số Engaged views (lượt xem có tương tác) trong YouTube Analytics. Chỉ số này giúp nhà sáng tạo theo dõi những lượt xem có mức độ tương tác cao hơn thay vì chỉ dựa vào số lần video bắt đầu phát.

Đáng chú ý, YouTube khẳng định thay đổi cách tính lượt xem công khai không ảnh hưởng đến thu nhập của nhà sáng tạo hoặc điều kiện tham gia Chương trình đối tác YouTube (YouTube Partner Program - YPP).

Các chỉ số dùng để xác định điều kiện tham gia YPP và hoạt động kiếm tiền vẫn được tính riêng. Vì vậy, việc số view công khai có thể tăng sau ngày 24-8 không đồng nghĩa nhà sáng tạo sẽ tự động có thêm doanh thu tương ứng.

Theo The Verge, sự thay đổi này có thể khiến lượng view hiển thị của các nhà sáng tạo tăng lên, đồng thời đưa cách tính của YouTube gần hơn với các nền tảng video khác.

Như vậy, từ ngày 24-8, người dùng có thể thấy số lượt xem trên nhiều video YouTube tăng nhanh hơn trước. Với nhà sáng tạo, thời gian xem, khả năng giữ chân người xem và các chỉ số tương tác vẫn là những dữ liệu quan trọng để đánh giá hiệu quả thực chất của nội dung.