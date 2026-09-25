Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình chuyển đổi số

(GLO)- Chiều 24-9, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN phường tổ chức ra mắt thí điểm mô hình “Gia đình văn hóa số” và “Chi hội số, gia đình số” tại tổ dân phố 4.

Quang cảnh lễ ra mắt. Ảnh: P.N

Tại buổi lễ, UBND phường Hội Phú công bố quyết định thành lập mô hình “Gia đình văn hóa số”; Hội LHPN phường công bố quyết định thành lập mô hình “Chi hội số, gia đình số”.

Hai mô hình có 26 thành viên là đại diện các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu và các hộ có điều kiện sử dụng điện thoại thông minh, internet. Ban Chủ nhiệm gồm 3 thành viên, do bà Ma Thị Nhung - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 4 làm chủ nhiệm.

Đại diện lãnh đạo phường trao quyết định thành lập mô hình “Chi hội số, gia đình số”. Ảnh: P.N

Lãnh đạo phường Hội Phú đề nghị Ban Chủ nhiệm duy trì hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu người dân; tập trung hướng dẫn kỹ năng sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số phục vụ đời sống.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; phát huy vai trò mỗi thành viên trong việc hỗ trợ người thân và cộng đồng.

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, VNeID, dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: P.N

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên được Công an phường, Đoàn Thanh niên, Tổ Công nghệ số cộng đồng và BIDV Gia Lai hướng dẫn thực hành sử dụng điện thoại thông minh, Zalo, VNeID, Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt và một số nền tảng số thiết yếu.