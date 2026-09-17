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Phường Hội Phú khám sức khỏe định kỳ cho hơn 12.000 học sinh

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Trạm Y tế phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2026-2027. Đợt khám được thực hiện từ nay đến hết tháng 10-2026, với mục tiêu 100% học sinh được kiểm tra sức khỏe theo quy định.

Theo kế hoạch, việc khám sức khỏe định kỳ được triển khai tại 7 cơ sở giáo dục gồm 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 2 trường THPT, với hơn 12.000 học sinh.

Học sinh được đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI, kiểm tra mạch, huyết áp. Đồng thời được khám các chuyên khoa như mắt, tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, cơ-xương-khớp, thần kinh và tâm thần. Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện thêm các nội dung cận lâm sàng theo quy định.

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Trạm Y tế phường Hội Phú phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2026-2027. Ảnh: Như Nguyện

Thông qua hoạt động này, ngành Y tế và nhà trường sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát, phát hiện sớm các bệnh, tật học đường và những vấn đề sức khỏe cần được theo dõi, tư vấn hoặc chuyển khám chuyên khoa, điều trị kịp thời. Kết quả khám cũng là cơ sở để cán bộ y tế tư vấn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường về các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Điểm mới trong đợt khám sức khỏe năm học 2026-2027 là việc chuẩn hóa và số hóa thông tin sức khỏe học sinh. Thông tin định danh cá nhân (CCCD) cùng kết quả khám được đối soát, cập nhật và kết nối liên thông trên hệ thống dữ liệu sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đây là nền tảng để từng bước tạo lập và cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh trong môi trường số.

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