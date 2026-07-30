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Tạp chí Mỹ chọn Việt Nam trong top điểm đến dành cho du lịch một mình

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Nếu đang có ý định đi du lịch một mình, đây là những quốc gia an toàn, thuận tiện và thú vị nhất để ghé thăm, theo tạp chí du lịch Mỹ Travel and Leisure.

Du lịch một mình ngày càng thu hút nhiều du khách trên thế giới và luôn là một trong những trải nghiệm đáng giá nhất trong đời. Những lợi ích của du lịch một mình rất đa dạng, từ sự tự do chiều chuộng mọi sở thích cá nhân cho đến cảm giác làm chủ hành trình, cũng như cơ hội để chiêm nghiệm, khám phá bản thân và kết giao những người bạn mới.

Tuy nhiên, du lịch một mình còn phụ thuộc vào tính an toàn của điểm đến và đó là lý do Travel and Leisure đã tổng hợp danh sách các quốc gia lý tưởng cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có kinh nghiệm du lịch một mình. Danh sách này bao gồm những điểm đến an toàn, nơi bạn sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

Đứng đầu danh sách là Thái Lan, tiếp theo là Albani, Costa Rica, Đức và vị trí thứ 5 là Việt Nam. Travel and Leiruse giới thiệu: Những chuyến phiêu lưu bất tận và các món ăn đầy lôi cuốn đang chờ đón du khách tại Việt Nam. Hãy lên thuyền rời vịnh Hạ Long để du ngoạn qua vịnh Bái Tử Long, nơi sở hữu làn nước xanh biếc cùng cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục bậc nhất thế giới. Đừng bỏ lỡ chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Nếu ghé thăm Hội An vào dịp trăng tròn, du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của hàng trăm chiếc đèn lồng thả trôi trên dòng sông Thu Bồn trong lễ hội trăng rằm được tổ chức hàng tháng.

Việt Nam được giới thiệu là điểm đến an toàn dành cho du khách du lịch một mình
Việt Nam được giới thiệu là điểm đến an toàn dành cho du khách du lịch một mình

Tại TP.HCM, du khách có thể thưởng thức món bánh xèo và những tô phở nóng hổi ngay tại chợ Bến Thành - một trong những công trình kiến trúc lâu đời nhất còn tồn tại của thành phố. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về lịch sử chiến tranh Việt Nam qua chuyến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và địa đạo Củ Chi. Hãy đến Hà Nội để khám phá những di tích lịch sử và văn hóa ấn tượng của thủ đô, cũng như thong thả dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm.

Các điểm đến còn lại trong danh sách gồm Iceland, New Zealand, Mexico, Thụy Sĩ, Chile, Hà Lan, Tây Ban Nha, Áo, Đan Mạch, Nhật Bản, Na Uy, Ireland, Uruguay, Phần Lan, Scotland, Úc, Canada, Croatia, Ai Cập, Anh.

Theo Vi Nguyễn (TNO)

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