Khảo sát du lịch Gia Lai kết nối thị trường Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 25-7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Hanatour Vietnam, FLC Quy Nhơn, cùng một số ngành, địa phương, tổ chức chương trình famtrip khảo sát phát triển sản phẩm du lịch Gia Lai dành cho thị trường Hàn Quốc.

Đoàn famtrip đã khảo sát thực tế tại khu du lịch Kỳ Co, điểm du lịch đảo Hòn Khô - Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và Khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Resort Quy Nhơn (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, buổi sáng đoàn xuất phát từ bến tàu FLC Quy Nhơn để khảo sát Khu du lịch Kỳ Co, tìm hiểu các sản phẩm du lịch biển và trải nghiệm nhiều dịch vụ như: nghỉ dưỡng, ẩm thực, biểu diễn xiếc hải cẩu, dù bay, mô tô nước trước khi trở về bằng đường bộ.

Đoàn Famtrip tham quan, khảo sát tại khu du lịch Kỳ Co. Ảnh: Đoan Ngọc

Tiếp đó, đoàn khảo sát Crown Retreat Resort Quy Nhơn, đánh giá hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng, các dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng.

Khảo sát hệ thống lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng Crown Retreat Resort Quy Nhơn (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Đoan Ngọc

Buổi chiều, đoàn tiếp tục khảo sát điểm du lịch đảo Hòn Khô - Nhơn Hải với các hoạt động lặn ngắm san hô, chèo SUP, phao nổi cùng nhiều sản phẩm du lịch biển đặc trưng của cộng đồng bản địa.

Khảo sát tìm hiểu sản phẩm du lịch biển, trải nghiệm lặn ngắm san hô và các dịch vụ tại điểm du lịch Hòn Khô - Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Hoạt động khảo sát là dịp để các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp và cơ quan quản lý du lịch trực tiếp đánh giá tiềm năng, chất lượng dịch vụ tại các điểm đến ven biển của Gia Lai.

Qua đó, trao đổi về khả năng liên kết xây dựng sản phẩm, kết nối các tuyến du lịch từ biển xanh đến đại ngàn Gia Lai, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai đối với thị trường khách quốc tế, nhất là khách Hàn Quốc trong thời gian tới.