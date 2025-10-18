Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn famtrip Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khảo sát, bàn giải pháp liên kết phát triển sản phẩm du lịch tại Gia Lai

LAM NGUYÊN
(GLO)- Chiều 18-10, tại phường Pleiku, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn famtrip của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đến khảo sát và liên kết phát triển sản phẩm du lịch với chủ đề “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - đồng hành cùng du lịch phát triển”.

Tham dự hội nghị có Tiến sĩ Phạm Lê Thảo - Phó Trưởng phòng Lữ hành, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cùng đại diện các công ty du lịch, lữ hành trong cả nước tham gia đoàn famtrip.

f29af6eab0d63d8864c7.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Trước đó, trong thời gian 6 ngày - 5 đêm, đoàn famtrip đã khảo sát nhiều điểm du lịch tại 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Riêng tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, đoàn đã tham quan thác K50 (Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng), Làng kháng chiến Stơr, Làng Du lịch cộng đồng Mơ Hra - Đáp, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, làng Ia Nueng, thắng cảnh Biển Hồ, Biển Hồ chè, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya…

82466fb2218eacd0f59f.jpg
Đoàn famtrip tham quan cây đa cổ thụ tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc và liên kết phát triển.

Theo đó, tỉnh cần quan tâm vấn đề định vị thương hiệu sau sáp nhập; đổi mới cách thức truyền thông, xây dựng câu chuyện du lịch; cải thiện hạ tầng điểm đến cũng như đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực làm du lịch…

7c7e5bd801e48cbad5f5.jpg
Bà Hồng Thu Mai - đại diện Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ lữ hành Saigontourist trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Các đại biểu cũng đề nghị du lịch Gia Lai cần chú trọng tăng trải nghiệm cho du khách bên cạnh tham quan điểm đến; phát triển “du lịch xanh” gắn với phát triển sinh kế…

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Từ đại ngàn đến biển xanh: Hành trình gắn kết qua Famtrip Gia Lai

(GLO)- Ngành du lịch Gia Lai vừa tổ chức chương trình Famtrip đầu tiên sau hợp nhất tỉnh mới, quy tụ nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát thực tế các điểm đến của cao nguyên. Famtrip Gia Lai được kỳ vọng sẽ mở lối cho tour tuyến mới, đánh thức cảm hứng trải nghiệm "một hành trình hai hệ sinh thái".

null