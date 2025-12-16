Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90 thế giới, tăng 2 bậc

(GLO)- Theo bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu của Henley Passport Index 2025 cập nhật vào tháng 12, Singapore có cuốn hộ chiếu quyền lực nhất, Việt Nam tăng 2 bậc từ 92 lên 90.

Theo đó, công dân Việt hiện có thể nhập cảnh 50 điểm đến mà không cần visa hoặc chỉ cần xin e-visa, visa cửa khẩu, ETA (giấy phép du lịch điện tử) trong tổng số 199 quốc gia, vùng lãnh thổ. Về độ mở quốc gia, Việt Nam xếp thứ 80 khi miễn visa cho gần 40 điểm đến.

Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Singapore vẫn là quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, khi công dân nước này được phép nhập cảnh 193 quốc gia, vùng lãnh thổ mà không cần xin visa trước.

Henley Passport Index xếp hạng 199 hộ chiếu và 227 điểm đến trên toàn cầu, được cập nhật hàng tháng. bảng xếp hạng đánh giá sức mạnh hộ chiếu của các quốc gia, dựa trên số lượng điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước.

Nhờ đó, Henley Passport Index được xem là công cụ tham chiếu quan trọng để công dân toàn cầu và các quốc gia đánh giá vị thế hộ chiếu của mình trên bản đồ di chuyển quốc tế.