Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Thị thực "Thẻ vàng Trump” với giá 1 triệu USD chính thức khởi động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo Tuổi Trẻ, Báo Tin Tức)

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức triển khai chương trình thị thực vàng "Trump Gold Card", cơ chế cấp quyền cư trú nhanh cho người nước ngoài với chi phí đặc biệt cao.

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 10-12 qua trang web Trumpcard.gov. Ông chủ Nhà Trắng tin rằng, loại thị thực này sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ giữ chân những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu.

anh-man-hinh-2025-12-11-luc-142048.png
Giao diện trang web Trumpcard.gov. Ảnh chụp màn hình

Người nộp đơn phải trả 15.000 USD phí xử lý hồ sơ cho Bộ An ninh Nội địa, sau đó đóng một khoản "đóng góp"-hay nói cách khác là "quà tặng" trị giá 1 triệu USD để nhận thẻ cư trú tương tự thẻ xanh, cho phép sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Doanh nghiệp muốn xin thị thực nhanh cho nhân viên của mình phải trả 2 triệu USD cho mỗi trường hợp.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết khoảng 10.000 người đã đăng ký trước cho chương trình và kỳ vọng con số này sẽ tăng mạnh, giúp Mỹ thu về "hàng tỉ, hàng tỉ USD".

Theo trang web chính thức, “Thẻ bạch kim Trump” cũng sẽ sớm ra mắt. Thẻ này cho phép người sở hữu ở Mỹ tới 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ đối với thu nhập từ nước ngoài, với mức giá 5 triệu USD.

Ông Trump từng nói vào tháng 9: “Về cơ bản, chúng ta sẽ đưa người vào Mỹ, những người mà trong nhiều trường hợp, tôi đoán là người rất thành công. Họ sẽ chi nhiều tiền để vào, thay vì vượt biên”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C hôm 4-12. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 6-12: Tổng thống Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, đánh dấu bước chuyển trọng tâm

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới, đánh dấu bước chuyển trọng tâm; Ấn Độ - Nga củng cố quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền; Iran tập trận rầm rộ trên biển; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-12-2025.

Ngọn lửa bao trùm các tòa chung cư trong đêm 26-11-2025. Ảnh: HKFP

Tin thế giới sáng 4-12: Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích

Thế giới

(GLO)- Quốc hội Ukraine thông qua ngân sách năm 2026, 59% dành cho quốc phòng; Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Ấn Độ, tăng cường hợp tác kinh tế; Vụ cháy cụm chung cư Hồng Kông: 159 người thiệt mạng, còn 31 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-12.

null