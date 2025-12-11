Thị thực "Thẻ vàng Trump” với giá 1 triệu USD chính thức khởi động

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức triển khai chương trình thị thực vàng "Trump Gold Card", cơ chế cấp quyền cư trú nhanh cho người nước ngoài với chi phí đặc biệt cao.

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 10-12 qua trang web Trumpcard.gov. Ông chủ Nhà Trắng tin rằng, loại thị thực này sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ giữ chân những sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu.

Giao diện trang web Trumpcard.gov. Ảnh chụp màn hình

Người nộp đơn phải trả 15.000 USD phí xử lý hồ sơ cho Bộ An ninh Nội địa, sau đó đóng một khoản "đóng góp"-hay nói cách khác là "quà tặng" trị giá 1 triệu USD để nhận thẻ cư trú tương tự thẻ xanh, cho phép sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Doanh nghiệp muốn xin thị thực nhanh cho nhân viên của mình phải trả 2 triệu USD cho mỗi trường hợp.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết khoảng 10.000 người đã đăng ký trước cho chương trình và kỳ vọng con số này sẽ tăng mạnh, giúp Mỹ thu về "hàng tỉ, hàng tỉ USD".

Theo trang web chính thức, “Thẻ bạch kim Trump” cũng sẽ sớm ra mắt. Thẻ này cho phép người sở hữu ở Mỹ tới 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ đối với thu nhập từ nước ngoài, với mức giá 5 triệu USD.

Ông Trump từng nói vào tháng 9: “Về cơ bản, chúng ta sẽ đưa người vào Mỹ, những người mà trong nhiều trường hợp, tôi đoán là người rất thành công. Họ sẽ chi nhiều tiền để vào, thay vì vượt biên”.