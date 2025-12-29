Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Cháy viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn TP. Manado (Indonesia) xác nhận: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Viện dưỡng lão Werdha Damai khiến 16 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát lúc 20 giờ 36 phút tối 28-12 giờ địa phương (tức 19 giờ 36 phút theo giờ Việt Nam) tại Viện dưỡng lão Manado Damai ở TP. Manado - thủ phủ của tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây khó khăn lớn cho công tác cứu nạn.

vien-duong-lao.jpg
Một cụ ông được giải cứu trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Ông Jimmy Rotinsulu - Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn TP. Manado xác nhận có 16 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương do bỏng.

Đáng chú ý, nhiều thi thể được tìm thấy ngay trong phòng riêng, cho thấy phần lớn nạn nhân (đều là người cao tuổi) có thể đang nghỉ ngơi khi ngọn lửa bùng phát. Giới chức nhận định tốc độ lan nhanh của đám cháy khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Nhà chức trách cho biết đã kịp thời sơ tán an toàn 12 người khỏi hiện trường và chuyển họ đến các bệnh viện địa phương để theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng của những người được cứu đang tiếp tục được giám sát chặt chẽ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát đã lập tức được triển khai để phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác cứu hộ, đưa những người sống sót đi cấp cứu tại các bệnh viện trong khu vực; hỗ trợ sơ tán nạn nhân cũng như ngăn chặn các vụ gây rối an ninh có thể xảy ra.

Đại diện truyền thông của Sở Cảnh sát Sulawesi Utara - Đại tá Alamsyah Hasibuan - thông tin, thi thể các nạn nhân đang được nhận dạng tại Bệnh viện Bhayangkara thuộc Sở Cảnh sát Khu vực Bắc Sulawesi.

Ông cho biết, quá trình nhận dạng nhằm mục đích xác định đầy đủ danh tính của các nạn nhân trước khi phối hợp thêm với gia đình họ. Các đội pháp y của Cảnh sát cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và phỏng vấn nhân chứng để xác định nguyên nhân của vụ cháy.

Trước đó, năm 2023, hơn 10 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại Nhà máy chế biến Nickel ở miền Đông nước này.

Vụ hỏa hoạn tại Manado tiếp tục làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra thảm họa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vượt mốc 50.000 km, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dài hơn chu vi Trái đất

Vượt mốc 50.000 km, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc dài hơn chu vi Trái đất

Thế giới

(GLO)- Một lần nữa, Trung Quốc khiến thế giới phải “thán phục” bởi những kỷ lục về hạ tầng vừa được xác lập. Ngoài tổng chiều dài đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000 km, dài hơn chu vi của Trái đất, quốc gia này còn sở hữu đường hầm cao tốc dài nhất thế giới xuyên dãy Thiên Sơn.

Nghị sĩ Nga: kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine là sự "thao túng trắng trợn". Ảnh: TASS

Tin thế giới sáng 25-12: Nghị sĩ Nga: kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine là sự "thao túng trắng trợn"

Thế giới

(GLO)-  Nghị sĩ Nga: kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine là sự "thao túng trắng trợn"; Triều Tiên thử tên lửa phòng không mới; Iran bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài; Giáng sinh trọn vẹn đầu tiên tại Bethlehem sau 2 năm; ..là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-12.

Cảnh sát Hàn Quốc tập kích cứ điểm tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ảnh: Yonhap News

Tin thế giới tối 24-12: Lại nổ ở thủ đô của Nga, 3 người thiệt mạng

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm; Lại nổ ở thủ đô của Nga, 3 người thiệt mạng; Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về căng thẳng Mỹ - Venezuela; Số lượng tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi đạt mức cao kỷ lục;... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-12.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau trận tập kích của Nga, ngày 23-12. Ảnh: DSNS Ukraine

Tin thế giới tối 23-12: Nga tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhắm vào loạt cơ sở năng lượng của Ukraine

Thế giới

(GLO)-  Nga tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhắm vào loạt cơ sở năng lượng của Ukraine; Mỹ lại tấn công tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương; Hàn Quốc công bố gói đề xuất hoà bình mới với Triều Tiên; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-12.

null