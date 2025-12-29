Cháy viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người thiệt mạng

(GLO)- Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn TP. Manado (Indonesia) xác nhận: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Viện dưỡng lão Werdha Damai khiến 16 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ngọn lửa bùng phát lúc 20 giờ 36 phút tối 28-12 giờ địa phương (tức 19 giờ 36 phút theo giờ Việt Nam) tại Viện dưỡng lão Manado Damai ở TP. Manado - thủ phủ của tỉnh Bắc Sulawesi, Indonesia.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ tòa nhà, gây khó khăn lớn cho công tác cứu nạn.

Một cụ ông được giải cứu trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Reuters

Ông Jimmy Rotinsulu - Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn TP. Manado xác nhận có 16 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương do bỏng.

Đáng chú ý, nhiều thi thể được tìm thấy ngay trong phòng riêng, cho thấy phần lớn nạn nhân (đều là người cao tuổi) có thể đang nghỉ ngơi khi ngọn lửa bùng phát. Giới chức nhận định tốc độ lan nhanh của đám cháy khiến nhiều người không kịp thoát thân.

Nhà chức trách cho biết đã kịp thời sơ tán an toàn 12 người khỏi hiện trường và chuyển họ đến các bệnh viện địa phương để theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng của những người được cứu đang tiếp tục được giám sát chặt chẽ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát đã lập tức được triển khai để phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác cứu hộ, đưa những người sống sót đi cấp cứu tại các bệnh viện trong khu vực; hỗ trợ sơ tán nạn nhân cũng như ngăn chặn các vụ gây rối an ninh có thể xảy ra.

Đại diện truyền thông của Sở Cảnh sát Sulawesi Utara - Đại tá Alamsyah Hasibuan - thông tin, thi thể các nạn nhân đang được nhận dạng tại Bệnh viện Bhayangkara thuộc Sở Cảnh sát Khu vực Bắc Sulawesi.

Ông cho biết, quá trình nhận dạng nhằm mục đích xác định đầy đủ danh tính của các nạn nhân trước khi phối hợp thêm với gia đình họ. Các đội pháp y của Cảnh sát cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và phỏng vấn nhân chứng để xác định nguyên nhân của vụ cháy.

Trước đó, năm 2023, hơn 10 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại Nhà máy chế biến Nickel ở miền Đông nước này.

Vụ hỏa hoạn tại Manado tiếp tục làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra thảm họa.