Gần 170 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu tại Nam Sudan

(GLO)- Theo nguồn tin ngoại giao cho biết, vụ tấn công có thể do một nhóm vũ trang người Nuer thực hiện, nhiều khả năng nhằm trả đũa việc một số thương nhân bị sát hại trước đó.

Ngày 2-3, giới chức y tế khu vực hành chính Ruweng cho biết, 169 người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra rạng sáng 1-3 tại hạt Abiemnom, Nam Sudan.

Binh sĩ được triển khai tại khu vực Alole, Nam Sudan. Ảnh: TTXVN

Trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi. Ông cho biết, khoảng 50 người khác bị thương đã được chuyển tới các cơ sở y tế tại khu vực Abyei và bang Warrap.

Ông James Monyluak - quan chức phụ trách thông tin của khu vực đã xác nhận con số trên, song cảnh báo số nạn nhân có thể còn tăng trong những ngày tới.

Người phát ngôn của Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan cũng thông tin, lực lượng gìn giữ hòa bình đang tạm thời bảo vệ khoảng 1.000 dân thường trong căn cứ, đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế cho những người bị thương.

Cũng theo ông Monyluak, nhiều cư dân chạy sang các làng lân cận, trong khi một số khác tìm nơi trú ẩn tại khu phức hợp của Liên hợp quốc tại địa phương.

Được biết, Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới. Thời gian gần đây, bạo lực ở nước này gia tăng trên diện rộng khi các lực lượng liên kết với phe đối lập và quân đội chính phủ liên tục xảy ra đụng độ. Hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa do xung đột.