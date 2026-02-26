Mỹ nới lỏng cấm vận, cho phép tái xuất khẩu dầu Venezuela sang Cuba

(GLO)- Ngày 25-2, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ nới lỏng một số hạn chế, cho phép việc tái xuất khẩu dầu mỏ có nguồn gốc từ Venezuela sang Cuba — nhưng chỉ đối với các giao dịch không thuộc Chính phủ hoặc quân đội Cuba.

Theo OFAC, Washington sẽ áp dụng một “chính sách cấp phép thuận lợi” đối với các đơn xin phép cụ thể liên quan đến việc tái xuất khẩu dầu mỏ Venezuela phục vụ mục đích thương mại và nhân đạo, đặc biệt là trong khu vực tư nhân của Cuba. Tuy nhiên, các giao dịch có liên quan đến quân đội, tình báo hoặc các cơ quan chính phủ Cuba sẽ không được hưởng chính sách này.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh Mỹ từ đầu tháng 1 đã kiểm soát các hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela sau một chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Điều này khiến việc cung cấp dầu truyền thống tới Cuba bị gián đoạn, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tại Cuba.

Trước đó, ngày 29-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành các biện pháp bổ sung, trong đó có áp thuế đối với hàng hóa từ các nước tiếp tục cung cấp dầu cho Cuba.