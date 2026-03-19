Tin thế giới sáng 19-3: Iran tấn công hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh

(GLO)- Iran tấn công hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh; Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng; Tổng thống lâm thời Venezuela cải tổ nội các; Nga định triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-3.

Iran tấn công hạ tầng năng lượng khắp Vùng Vịnh

Cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh đã bị tấn công, với các vụ cháy được ghi nhận tại những cơ sở then chốt ở Qatar, sau khi Iran tuyên bố đáp trả Mỹ và Israel.

Cuộc chiến Mỹ - Israel - Iran leo thang. Ảnh: Reporter

Bộ Nội vụ Qatar ngày 18-3 cho biết các đội Phòng vệ Dân sự đang ứng phó với một vụ cháy tại Ras Laffan, một cơ sở xử lý khí tự nhiên quan trọng và là trụ cột của nền kinh tế Qatar, “sau khi bị Iran nhắm mục tiêu”.

Trong một tuyên bố riêng, QatarEnergy xác nhận Ras Laffan đã bị tấn công bằng tên lửa, gây thiệt hại đáng kể. Công ty cho hay các đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức để khống chế các đám cháy, đồng thời khẳng định toàn bộ nhân viên đều đã được kiểm tra an toàn và không có thương vong nào xảy ra.

Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo, các cuộc tấn công như vậy là “sự leo thang nguy hiểm, vi phạm chủ quyền quốc gia và là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia cũng như sự ổn định của khu vực”.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cho biết đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 2 máy bay không người lái, trong đó có một chiếc đang hướng tới một cơ sở khí đốt tại tỉnh phía Đông.

Nhà Trắng tạm dỡ hạn chế vận chuyển dầu để hạ nhiệt giá năng lượng

Nhà Trắng đã tạm thời dỡ bỏ một số hạn chế quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ, khí đốt và các mặt hàng năng lượng khác trong nội địa Mỹ, trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng do tác động từ xung đột với Iran.

Việc Trump tạm thời miễn trừ Đạo luật Jones chỉ càng chứng minh tại sao đạo luật này nên bị bãi bỏ vĩnh viễn. Ảnh: Reason.com

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận chính quyền Mỹ đã quyết định miễn trừ tạm thời Đạo luật Jones trong vòng 60 ngày. Động thái này cho phép các tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu, khí đốt và các mặt hàng khác giữa các cảng của Mỹ.

Theo bà Karoline Leavitt, quyết định này sẽ giúp các nguồn lực thiết yếu như dầu mỏ, khí tự nhiên, phân bón và than đá được lưu thông thuận lợi hơn tới các cảng trên toàn nước Mỹ trong vòng 60 ngày.

Nga định triển khai tàu hải quân hộ tống tàu thương mại

Ngày 18-3, Trợ lý Tổng thống Nga, Chủ tịch Hội đồng Hàng hải, ông Nikolai Patrushev cho biết, các tàu thuộc Hải quân Nga có thể sẽ được triển khai để hộ tống các tàu thương mại của Nga trong bối cảnh rủi ro khủng bố và phá hoại đối với tàu thuyền di chuyển tới các cảng của Nga vẫn ở mức cao.

Ảnh minh họa: Ria Novosti

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, ông Patrushev nhấn mạnh, Nga đã xây dựng và đang thực hiện một hệ thống biện pháp toàn diện nhằm bảo đảm an ninh hàng hải, bao gồm khả năng tổ chức hộ tống đoàn tàu thương mại, triển khai các nhóm bảo vệ hỏa lực và trang bị phương tiện phòng vệ đặc biệt trên tàu.

Ông Patrushev cho rằng, đang có một chiến dịch ở châu Âu nhằm vào đội tàu vận chuyển hàng hóa từ các cảng Nga. Nga coi vụ tấn công tàu chở khí Arctic Metagas trên Địa Trung Hải hồi đầu tháng 3-2026 là một hành động khủng bố quốc tế và Nga không loại trừ khả năng áp dụng thêm các biện pháp đáp trả nếu xuất hiện những mối đe dọa mới.

Tổng thống lâm thời Venezuela cải tổ nội các

Ngày 18-3, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tiến hành một loạt thay đổi quan trọng trong nội các, bao gồm việc miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López sau hơn một thập kỷ nắm giữ cương vị này, đồng thời bổ nhiệm các nhân sự mới ở các lĩnh vực năng lượng và nhà ở.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bà Rodríguez đã thay thế ông Padrino López bằng tướng Gustavo González López, người hiện giữ chức Tư lệnh Lực lượng Cận vệ Tổng thống và từng đứng đầu Cơ quan Tình báo Bolivar (Sebin).

Trên tài khoản mạng xã hội Telegram, bà Rodríguez đánh giá cao “sự tận tụy và lòng trung thành” của ông Padrino López trong thời gian dài phục vụ đất nước, đồng thời cho biết ông sẽ đảm nhận các nhiệm vụ mới, song không nêu chi tiết. Về phần mình, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Padrino López khẳng định việc lãnh đạo quân đội từ năm 2014 là “vinh dự lớn nhất trong cuộc đời”.

Cùng với thay đổi nhân sự trong lĩnh vực quốc phòng, chính phủ Venezuela cũng công bố bổ nhiệm kỹ sư Rolando Alcalá làm Bộ trưởng Điện lực, thay thế tướng Jorge Márquez. Ông Márquez được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Nhà ở, với nhiệm vụ thúc đẩy các chính sách bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân.

Chính phủ Venezuela cho biết tân Bộ trưởng Alcalá sẽ tập trung củng cố hệ thống lưới điện quốc gia, lĩnh vực vốn gặp nhiều khó khăn trong nhiều năm qua, với các sự cố mất điện diện rộng, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năm 2019.

Mỹ yêu cầu công dân của 50 quốc gia phải đặt cọc 15.000 USD để xin visa

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ mở rộng chương trình “đặt cọc visa” đối với công dân từ 50 quốc gia kể từ ngày 2-4, yêu cầu người xin thị thực du lịch và công tác phải nộp khoản bảo lãnh lên tới 15 ngàn đô la trước khi được cấp visa.

Ảnh minh họa: Reuters

Chính sách này là bước mở rộng từ chương trình thí điểm trước đó, vốn đã áp dụng với 38 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, Mỹ Latinh và một số nước châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả nếu người được cấp visa tuân thủ đầy đủ các điều kiện, bao gồm rời khỏi Mỹ đúng thời hạn hoặc không thực hiện chuyến đi. Mức tiền cụ thể có thể dao động từ 5.000 đến 15.000 USD, tùy theo từng trường hợp xét duyệt.

Chương trình này được triển khai nhằm giảm tình trạng lưu trú quá hạn visa, một trong những vấn đề lớn trong quản lý nhập cư của Mỹ. Giới chức Mỹ cho biết các kết quả ban đầu cho thấy chính sách đã góp phần cải thiện đáng kể tỷ lệ tuân thủ của người nhập cảnh.