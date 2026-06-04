Tin thế giới sáng 4-6: Kuwait trục xuất nhà ngoại giao Iran sau vụ tập kích tên lửa, UAV

(GLO)- Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn; Kuwait trục xuất nhà ngoại giao Iran sau vụ tập kích tên lửa, UAV; Hy Lạp gửi công hàm phản đối Ukraine vụ xuồng không người lái Hải quân Kiev vào vùng biển; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-6.

Israel và Liban nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn

Israel và Liban ngày 3-6 (giờ địa phương) đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn, song nhấn mạnh thỏa thuận này đòi hỏi “sự chấm dứt hoàn toàn” các hoạt động bắn phá của Hezbollah.

Đống đổ nát tại Lyre (Liban) sau các cuộc không kích của Israel. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc đàm phán do Mỹ chủ trì tại Washington, Israel và Liban - hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức - cũng nhất trí thiết lập “các khu vực thí điểm”, trong đó, lực lượng vũ trang Liban “sẽ độc quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này để loại trừ mọi thực thể phi nhà nước”.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nhóm họp lại để tiếp tục đàm phán về “lộ trình chính trị và an ninh” trong tuần tới, với mục tiêu đạt được “thỏa thuận toàn diện”.

Kuwait trục xuất nhà ngoại giao Iran sau vụ tập kích tên lửa, UAV

Ngày 3-6, Thứ trưởng Ngoại giao Hamad Suleiman Al-Mashaan đã triệu đại biện lâm thời Iran Hamid Yaqoubi Far để trao thư phản đối về cuộc tập kích lúc rạng sáng cùng ngày. Bộ Ngoại giao Kuwait cũng thông báo hai thành viên phái đoàn ngoại giao Iran là "người không được chào đón" và yêu cầu họ rời khỏi nước này trong vòng 24 giờ.

Hình ảnh được cho là tại Sân bay Quốc tế Kuwait sau khi bị tập kích hôm 3-6. Video: X/MSAlmalik

Ông Al-Mashaan cho biết quyết định được đưa ra nhằm đáp trả những gì ông mô tả là các cuộc tấn công "liên tục và trắng trợn" bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran vào lãnh thổ Kuwait.

Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait cho biết nước này "kiên quyết bác bỏ" việc sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình cho các hành động thù địch chống lại bất kỳ quốc gia nào. Ông phủ nhận cáo buộc do phía Iran đưa ra rằng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích từ lãnh thổ Kuwait.

Ông cho rằng cáo buộc của Iran đối với Kuwait là "vô căn cứ" và những tuyên bố như vậy không thể biện minh cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ hay các cơ sở dân sự của Kuwait.

Hy Lạp gửi công hàm phản đối Ukraine vụ xuồng không người lái Hải quân Kiev vào vùng biển

Ngày 3-6, Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết nước này đã gửi công hàm phản đối tới Ukraine sau khi phát hiện một xuồng không người lái hải quân Ukraine mang theo chất nổ trong vùng biển Hy Lạp vào tháng trước.

Một xuồng không người lái của Hải quân Ukraine. Ảnh: Cơ quan an ninh Ukraine

Chiếc xuồng mà Hy Lạp khẳng định là của Ukraine đã được các ngư dân phát hiện trên bờ biển đảo Lefkada vào ngày 7-5, làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Athens và Kiev.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hy Lạp - bà Lana Zochiou cho biết các quan chức Hy Lạp đã trực tiếp nêu vấn đề với phía Ukraine và các đối tác quốc tế sau cuộc điều tra về chiếc xuồng không người lái này. Athens cho rằng phương tiện này đã “đe dọa nghiêm trọng hoạt động hàng hải”.

Theo Bộ Ngoại giao Hy Lạp, Ngoại trưởng Hy Lạp Giorgos Gerapetritis đã thông báo cho Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas về kết quả điều tra, liên hệ với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, đồng thời trao đổi vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trong cuộc họp không chính thức của các ngoại trưởng EU tại TP Limassol (Cyprus).

FBI và Bộ Tư pháp Mỹ triệt phá mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Mỹ cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế triển khai chiến dịch chống lừa đảo quy mô lớn, dẫn đến việc bắt giữ 63 đối tượng, phong tỏa hàng triệu USD tài sản số và vô hiệu hóa hơn 1 triệu tài khoản liên quan đến hoạt động gian lận trực tuyến.

Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN.

Thông cáo của Tập đoàn công nghệ Meta cho biết đây là chiến dịch chống lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay của công ty và cũng là lần đầu tiên các nền tảng công nghệ, tổ chức tài chính cùng các cơ quan công lực phối hợp đồng thời nhằm triệt phá toàn diện các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Chiến dịch kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18-5. Các hoạt động điều tra và truy quét được triển khai tại Mỹ và Thái Lan, tập trung vào các đường dây lừa đảo bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ USD mỗi năm từ người dân Mỹ thông qua các hình thức lừa đảo tình cảm, đầu tư tiền điện tử và nhiều thủ đoạn gian lận trực tuyến khác.

Kết quả, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ 63 nghi phạm có liên quan đến các trung tâm lừa đảo; Coinbase phong tỏa hơn 3 triệu USD tài sản tiền điện tử bị nghi liên quan đến hoạt động phạm pháp; Microsoft vô hiệu hóa khoảng 20.000 tài khoản phục vụ các chiến dịch lừa đảo; trong khi Starlink ngắt kết nối hàng nghìn thiết bị đầu cuối Internet được các đối tượng phạm tội sử dụng.