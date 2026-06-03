Tin thế giới tối 3-6: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi, hàng chục người thương vong

(GLO)- Tổng thống Trump lên tiếng về khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei; Kuwait tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau vụ tấn công bằng UAV; Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 3-6.

Tổng thống Trump lên tiếng về khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei “vào một thời điểm nào đó”, tùy thuộc vào diễn biến của các nỗ lực ngoại giao trong tương lai.

Hình ảnh Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei trên truyền hình nhà nước. Ảnh: IRINN/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine thuộc New York Post, được công bố hôm 3-6, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có sẵn sàng ngồi lại đối thoại trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời rằng: “Có chứ, tôi muốn gặp ông ấy. Tôi rất muốn gặp tất cả mọi người”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, trong khi trả lời nhà báo Miranda Devine, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: “Tôi muốn gặp ông ấy và có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào việc mọi thứ diễn biến như thế nào”.

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran sau khi cha ông cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ cho biết đến nay họ vẫn chưa thể xác nhận trực quan vị trí hay tình trạng thực tế của ông.

Theo kênh CNN, một phần nguyên nhân khiến Mỹ khó xác định tung tích Mojtaba Khamenei là do ông không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc. Mọi trao đổi được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người chuyển tin nhằm tránh bị theo dõi.

Kuwait tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau vụ tấn công bằng UAV

Sáng 3-6, Chính phủ Kuwait thông báo tạm ngừng hoạt động hàng không dân dụng sau khi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay Quốc tế Kuwait khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Khói bốc lên tại kho dự trữ nhiên liệu ở sân bay quốc tế Kuwait thuộc tỉnh Farwaniya, Kuwait, ngày 25-3-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, Chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Otaibi cho biết một số UAV đã nhắm vào khu nhà ga hành khách của sân bay quốc tế. Vụ tấn công gây hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà và làm “một số người bị thương”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thừa nhận đã tấn công Bahrain và Kuwait, khẳng định nhắm vào lực lượng Mỹ. IRGC cho biết đây là hành động đáp trả cuộc tấn công mà họ cáo buộc Mỹ thực hiện nhằm vào một tháp thông tin liên lạc ở phía Nam đảo Qeshm của Iran.

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3-6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Rutthapol cho biết, ông Thaksin đáp ứng các điều kiện trong sắc lệnh ân xá được công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 2-6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9-9. Ông cũng cho biết thêm, theo sắc lệnh có hiệu lực một ngày sau khi được công bố, ông Thaksin được miễn chấp hành án ngay lập tức do phần thời gian còn lại của bản án dưới 1 năm.

Ông Thaksin được trả tự do khỏi Nhà tù Trung ương Klong Prem ngày 11-5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện. Trong thời gian này, ông phải trình diện hằng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử.

Việc tháo thiết bị giám sát điện tử phải chờ kết thúc quá trình xem xét của một hội đồng gồm 3 thành viên được thành lập theo sắc lệnh. Hội đồng này có tối đa 120 ngày để xác minh những người đủ điều kiện được hưởng ân xá và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Ấn Độ: Cháy nhà nghỉ ở New Delhi khiến hàng chục người thương vong

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạnnghiêm trọng xảy ra sáng 3-6 tại một nhà nghỉ ở khu vực phía Nam thủ đô New Delhi. Trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài đến từ các nước Trung Á và châu Phi.

Hiện trường vụ cháy nhà nghỉ ở khu vực phía Nam thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo lực lượng cứu hỏa New Delhi, đám cháy được phát hiện vào khoảng 8h48 phút sáng. 10 xe cứu hỏa cùng nhiều lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các đơn vị ứng phó khẩn cấp, hơn 40 người đã được giải cứu và đưa tới các bệnh viện lân cận để điều trị.

Theo thông tin ban đầu, hệ thống thông gió kém có thể là một trong những nguyên nhân khiến số người thương vong tăng cao. Tòa nhà được cho là thiếu cửa sổ và các lối thoát khói cần thiết, khiến khói độc nhanh chóng lan rộng và gây ngạt cho nhiều người mắc kẹt bên trong.

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