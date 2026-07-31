Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

Hôm 30-7, Ả rập Xê út và 13 quốc gia khu vực đã quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt để nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực.

Quyết định thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông, được thống nhất trong cuộc họp đặc biệt tổ chức tại Riyadh, với sự tham gia của quan chức quân sự cấp cao đến từ gần 50 nước. Ngoài Ả rập Xê út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh gồm: Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Liên minh có nhiệm vụ giải quyết các thách thức đang gia tăng đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Tổ chức này sẽ vận hành như một khuôn khổ hợp tác quốc phòng hàng hải quốc tế. Mục tiêu hướng đến là củng cố an ninh, bảo vệ tự do hàng hải, đảm bảo an toàn cho các tuyến vận tải thương mại và cung ứng năng lượng quốc tế, bảo vệ lợi ích hàng hải chung tại eo biển Bab el-Mandab, Biển Đỏ và vịnh Aden phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế, các Công ước Liên hợp quốc và tập quán quốc tế.

Hiện chưa rõ quy mô của Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải vừa thành lập có tổng cộng bao nhiêu quân số. Sự tham gia và mức đóng góp cụ thể của từng nước thành viên, cũng chưa được công bố.

Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 30-7 ra tuyên bố chung cho biết quân đội nước này đã sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy một hệ thống đường hầm tại khu vực Beaufort ở miền Nam Liban.

Theo tuyên bố, cơ sở hạ tầng ngầm này được cho là một phần quan trọng trong kế hoạch của Hezbollah nhằm thâm nhập và tấn công các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy sau khi Israel tấn công Liban. Ảnh: AP

Israel cho biết chiến dịch được tiến hành sau khi Hezbollah bị cáo buộc có hành động “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn một ngày trước đó. Tuy nhiên, phía Israel không nêu chi tiết về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Tuyên bố cũng khẳng định quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì hiện diện tại khu vực an ninh ở miền Nam Liban và tiến hành phá hủy bất kỳ cơ sở hạ tầng nào mà nước này cho là phục vụ hoạt động quân sự của Hezbollah, nhằm ngăn chặn lực lượng này khôi phục năng lực tác chiến. Đến nay, Hezbollah chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với tuyên bố của Israel.

Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội đồng Hòa bình do ông đứng đầu đã đạt được "thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn lực lượng Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Dải Gaza".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng tới việc Dải Gaza cuối cùng sẽ do một chính phủ Palestine mới điều hành. Chính phủ này sẽ hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người dân Palestine. Đồng thời, Israel sẽ có được an ninh mà họ xứng đáng khi Gaza không còn được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công khủng bố”.

Theo báo Guardian, lãnh đạo Nhà Trắng cũng tiết lộ thỏa thuận sẽ được thực hiện theo các giai đoạn “được cấu trúc cẩn thận".

Phong trào Hồi giáo Hamas hiện vẫn chưa phản hồi về thông báo của ông Trump.

Nổ mỏ than tại Pakistan khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Một vụ nổ mỏ ở Pakistan khiến ít nhất 8 thợ mỏ thiệt mạng và 28 người khác vẫn đang mất tích xảy ra tại tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm 30-7.

Theo giới chức địa phương, thời điểm xảy ra vụ nổ mỏ có tổng cộng 36 công nhân đang làm việc trong khu vực bị sập của tổ hợp mỏ. Lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể của 8 nạn nhân ra ngoài, trong khi 28 người vẫn bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Hiện trường khu vực mỏ than bị sập. Ảnh: Reuters

Lực lượng chức năng Pakistan cho biết: Các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm ở độ sâu khoảng 1.220m. Tuy nhiên, khả năng tìm thấy những người còn sống là không cao. Theo các thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ một vụ nổ khí mê tan rất mạnh, làm hư hại hai mỏ than nằm liền kề nhau.

Brazil trì hoãn phê chuẩn đại sứ Mỹ khiến quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng

Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Brazil tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới khi Chính phủ Brazil trì hoãn phê chuẩn ngoại giao đối với ông Daniel Perez, ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử.

Brazil trì hoãn phê chuẩn đại sứ Mỹ khiến quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng. Ảnh: vov

Theo đó, việc Brazil chậm cấp văn bản chấp thuận của nước tiếp nhận đối với đại sứ được bổ nhiệm có thể khiến Mỹ không có đại sứ tại Brasilia trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới. Các quan chức Mỹ cho rằng sự trì hoãn này đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả từ Washington.

Ông Daniel Perez, nghị sĩ bang Florida đã được Tổng thống Trump đề cử hôm 1-6. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ đã công bố đề cử trước khi chính thức xin sự chấp thuận của Brazil, điều mà một số quan chức Brazil coi là không phù hợp với thông lệ ngoại giao.

Phía Mỹ khẳng định Tổng thống có toàn quyền lựa chọn người đại diện cho lợi ích của nước này ở nước ngoài và bác bỏ mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài vào quy trình bổ nhiệm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil cho biết nước này đang xem xét hồ sơ theo quy trình thông thường và từ chối bình luận.