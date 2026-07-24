Tin thế giới tối 24-7: Ukraine hiếm hoi bị tập kích giữa ban ngày

(GLO)- Ukraine hiếm hoi bị tập kích giữa ban ngày; Iran đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ; Tổng thống Mỹ gắn thêm điều kiện cho thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả rập Xê út; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-7.

Kiev rung chuyển trong cuộc tập kích tên lửa hiếm hoi giữa ban ngày

Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tập kích tên lửa đạn đạo hiếm hoi vào ban ngày do Nga tiến hành, bắt đầu khoảng 11 giờ 30 phút ngày 24-7 (giờ địa phương).

Kiev lần đầu tiên bị tập kích tên lửa giữa ban ngày. Ảnh: Kyivpost

Theo tờ Kyiv Post, nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thủ đô và các khu vực lân cận, trong khi tên lửa liên tiếp bay qua bầu trời. Không quân Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa được phóng từ hướng Bắc.

Nguồn tin cho biết những cột khói bốc lên trên bầu trời thủ đô khi các hệ thống phòng không được triển khai để đối phó với tên lửa đang lao tới. Giới chức địa phương hiện vẫn đang xác định quy mô cuộc tập kích và những thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga thường tiến hành các cuộc không kích vào ban đêm, còn các cuộc tấn công ban ngày tương đối hiếm. Những vụ tập kích trước đây cũng thường diễn ra vào buổi tối, thay vì buổi sáng.

Trước đó, Ukraine cũng tiến hành một trong những đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào các khu vực của Nga. Theo ước tính của TASS dựa trên số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, trong đêm 23-7 và rạng sáng 24-7, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và vô hiệu hóa 571 UAV Ukraine.

Iran đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Quân đội Iran ngày 24-7 tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một số cơ sở và căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Jordan.

Ảnh từ đoạn video do trang web Sepah News của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố ngày 14-7 cho thấy một máy bay không người lái được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ.

"Sáng nay, các bể chứa nhiên liệu, kho chứa thiết bị lớn và hầm chứa, cùng doanh trại của lực lượng quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Isa ở Bahrain đã bị UAV cảm tử Arash nhắm mục tiêu", quân đội Iran khẳng định trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước Iran.

Quân đội Iran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào "nhà chứa máy bay, nhà bảo dưỡng hàng không và một doanh trại" tại căn cứ Al-Azraq ở Jordan.

Phía Iran đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất, đánh dấu đêm thứ 13 liên tiếp Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran, theo Reuters. Đợt tấn công mới nhất của Mỹ kéo dài hơn 2 giờ.

Tổng thống Mỹ gắn thêm điều kiện cho thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả rập Xê út

Ngày 23-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ nêu thêm điều kiện để thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả rập Xê út có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định thỏa thuận giữa Bộ Năng lượng Mỹ và Ả rập Xê út chỉ nhằm phát triển chương trình điện hạt nhân phục vụ mục đích dân sự và không cho phép làm giàu urani. Mỹ sẵn sàng phê chuẩn thỏa thuận điện hạt nhân dân sự với Ả rập Xê út, song điều này "hoàn toàn phụ thuộc" vào việc Riyadh gia nhập Hiệp ước Abraham - khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab được Mỹ thúc đẩy từ năm 2020.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ và Ả rập Xê út đạt được thỏa thuận khung về hợp tác hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, phía Ả rập Xê út nhiều lần khẳng định việc bình thường hóa quan hệ với Israel vẫn gắn chặt với tiến trình giải quyết vấn đề Palestine.

Canada sắp khánh thành cây cầu 6,4 tỷ USD nối với Mỹ giữa cơn bão thuế quan

Ngày 24-7, Canada chuẩn bị cho sự kiện khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe bắc qua sông Detroit, kết nối với Mỹ. Công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương và mở thêm tuyến giao thông quan trọng cho người dân hai nước.

Cầu Gordie Howe. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, cầu Gordie Howe dài 2,4 km với 6 làn xe sẽ chính thức thông xe từ ngày 27-7. Tuy nhiên, lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước rơi vào căng thẳng cực độ. Ban đầu, buổi lễ dự kiến tổ chức chung trên cầu với sự tham dự của quan chức hai nước. Dù vậy, phía Canada đã hủy sự kiện chung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada.

Detroit là cửa khẩu đường bộ sầm uất nhất trên biên giới Mỹ - Canada. Hơn 70% hàng xuất khẩu của Canada hướng tới Mỹ, đưa Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada. Trong gần một thế kỷ qua, cầu Ambassador thuộc sở hữu tư nhân là tuyến duy nhất cho xe tải thương mại cỡ lớn qua lại khu vực này. Cầu Gordie Howe đưa vào vận hành sẽ chấm dứt thế độc đạo, tạo sự cạnh tranh và tối ưu hóa lưu thông hàng hóa.