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Thế giới

Syria tuyên án tử hình cựu Tổng thống Bashar al-Assad

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Tòa án tại Syria tuyên án tử hình cựu Tổng thống Bashar al-Assad trong phiên xét xử vắng mặt, do ông hiện đang tị nạn tại Nga.

Hãng Reuters ngày 11.8 đưa tin tòa án tại Syria vừa tuyên án tử hình trong phiên xét xử vắng mặt đối với cựu Tổng thống Bashar al-Assad về các tội danh giết người, tra tấn và bắt giữ tùy tiện trong cuộc chiến kéo dài gần 14 năm tại nước này.

Đây là bản án đầu tiên tại Syria nhắm vào ông al-Assad, người bị lật đổ trong cuộc tấn công của phe nổi dậy vào tháng 12.2024, sự kiện chấm dứt hàng thập niên cầm quyền của gia đình ông tại Syria cũng như cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người dân.

Ông Bashar al-Assad trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông. Ảnh: REUTERS
Ông Bashar al-Assad trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông. Ảnh: REUTERS

Nhiều người tập trung bên ngoài tòa án ở Damascus, hô vang khẩu hiệu, vỗ tay và vẫy cờ Syria khi tin tức về các bản án được phát đi.

Ông Assad đã rời khỏi thủ đô Damascus khi lực lượng nổi dậy áp sát cách đây gần 2 năm. Hiện ông đang ở Nga, nơi ông cùng gia đình được cấp quyền tị nạn vì lý do nhân đạo.

Trong phiên xét xử các cựu quan chức chính phủ diễn ra vào ngày 11.8, một thẩm phán đã tuyên án tử hình cựu Tổng thống al-Assad vì các tội danh "giết người có chủ đích và cố ý đối với nhiều người (bao gồm cả trẻ em), tra tấn, bắt giữ tùy tiện và tội ác chống lại loài người".

Thẩm phán cũng tuyên mức án tương tự đối với ông Maher, em trai của ông al-Assad và là người từng chỉ huy Sư đoàn thiết giáp số 4 khét tiếng. Ông Maher cũng bị xét xử vắng mặt.

Sư đoàn trên chịu trách nhiệm trấn áp các cuộc biểu tình, tái kiểm soát các vùng lãnh thổ Syria, đồng thời bị cáo buộc đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy nhằm làm giàu cho ông al-Assad.

Án tử hình cũng được tuyên đối với ông Atef Najib, một quan chức an ninh dưới thời ông al-Assad tại tỉnh Deraa ở miền nam Syria, nơi bùng phát các cuộc biểu tình đầu tiên chống lại ông al-Assad vào năm 2011.

Ông Atef Najib (trái) là bị cáo duy nhất ra hầu tòa trực tiếp. Ảnh: AFP
Ông Atef Najib (trái) là bị cáo duy nhất ra hầu tòa trực tiếp. Ảnh: AFP

Ông Najib, em họ ông al-Assad, đã bị lực lượng an ninh Syria bắt giữ vào đầu năm 2025 và là bị cáo duy nhất ra hầu tòa trực tiếp.

Theo Khánh An (thanhnien.vn)

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