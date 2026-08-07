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Thế giới

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, Bangkok Post, The Guardian)

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Phát biểu sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Thủ tướng Anutin cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ưu tiên chăm sóc, điều trị các nạn nhân bị thương.

Ông mô tả đây là "một sự việc rất tồi tệ", gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ đau xót khi xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại Thái Lan. Theo Thủ tướng, đây cũng là một trong những lý do khiến Chính phủ không gia hạn giấy phép mang theo và sở hữu súng.

Theo thông tin cập nhật, vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin vào sáng 7-8 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm 3 giáo viên, 3 học sinh và nghi phạm; đồng thời làm 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.

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Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm là nam sinh 14 tuổi của trường. Sau khi nổ súng, đối tượng vẫn ở trong khuôn viên trường trước khi được xác định đã tự sát. Chỉ huy Cảnh sát tỉnh Nonthaburi xác nhận nghi phạm đã tự sát.

Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết động cơ gây án vẫn đang được điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu, khẩu súng được cho là lấy từ một thành viên trong gia đình nghi phạm và thuộc sở hữu của ông nội. Cảnh sát cũng cho biết nghi phạm đã bắn ít nhất 26 viên đạn, mang theo thêm 34 viên đạn và trước khi đến trường đã bắn chết ông bà tại nhà riêng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Yotchanan Wongsawat gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đang theo dõi sát diễn biến vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, trong năm học 2025, Trường Debsirin Nonthaburi có khoảng 3.100 học sinh và 147 giáo viên. Đây là một trong các trường trung học thuộc hệ thống Debsirin do Hoàng gia Thái Lan sáng lập, có nhiều cựu học sinh là Thủ tướng, học giả và nhà văn.

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