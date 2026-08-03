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Thế giới

Làm rõ thủ đoạn giả danh cảnh sát trong vụ sát hại 5 người ở Thái Lan

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG

(GLO)- Trong vụ bắt giữ 4 nghi phạm liên quan vụ sát hại 5 người tại tỉnh Chon Buri, cảnh sát Thái Lan bước đầu làm rõ thủ đoạn giả danh cảnh sát để tiếp cận và khống chế các nạn nhân trước khi gây án.

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Hai nghi phạm Thana Kerdthong (43 tuổi, biệt danh Pong) và Thongchai Srinil (39 tuổi, biệt danh Thong). Ảnh: THAI ENQUIRER/TTO

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm nghi phạm đã mua trang phục cảnh sát qua mạng, sau đó giả danh lực lượng chức năng để tiếp cận gia đình người Thái. Sau khi lấy được lòng tin, các đối tượng tiến hành khống chế các nạn nhân, đưa đến khu vực vắng người rồi sát hại trước khi chôn xác nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò cụ thể của từng nghi phạm trong vụ án.

Đối với 2 nạn nhân người Nga, lời khai ban đầu của các nghi phạm cho thấy, chúng đã theo dõi 2 chị em khi cả hai đang di chuyển bằng xe máy trước khi ra tay. Cảnh sát vẫn tiếp tục xác minh động cơ gây án, đồng thời đối chiếu lời khai với kết quả giám định pháp y, dữ liệu camera an ninh và các chứng cứ thu thập tại hiện trường.

Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra Thái Lan và các báo địa phương, 2 nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ ngày 31-7 tại tỉnh Sa Kaeo khi đang tìm cách bỏ trốn.

Từ lời khai của các đối tượng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể 2 du khách người Nga là Diana Nazimova (22 tuổi) và Roman Nazimov (17 tuổi), được chôn trong khu vực rừng thuộc huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể một gia đình người Thái gồm cha, mẹ và con tại một vườn dừa cách hiện trường đầu tiên khoảng 2 km.

Mở rộng điều tra, cảnh sát Thái Lan xác định còn 2 nghi phạm khác tham gia gây án và tiến hành bắt giữ, nâng tổng số người bị bắt trong vụ án lên bốn. Các đối tượng bị cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tội giết người có chủ đích, bắt cóc và che giấu thi thể để phi tang chứng cứ.

The Nation Thailand đưa tin, việc bắt giữ các nghi phạm được thực hiện sau chiến dịch truy bắt quy mô lớn, với sự tham gia của cảnh sát địa phương, cảnh sát du lịch và lực lượng điều tra. Nhà chức trách cũng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng và phát hiện các dấu vết nghi là máu trong căn nhà thuê.

Ngày 2-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã trực tiếp đến hiện trường, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra.

Cuộc điều tra hiện vẫn đang được mở rộng nhằm xác định đầy đủ động cơ gây án và khả năng còn người khác liên quan.

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