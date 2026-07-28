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Thế giới

Quân đội Mỹ có thể triển khai hệ thống phòng không laser trước năm 2030

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Tập đoàn Lockheed Martin cho biết hệ thống phòng không laser của Mỹ có thể được đưa vào biên chế trước năm 2030, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đã đầu tư tới 847 triệu USD để phát triển công nghệ này.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin cho biết các hệ thống phòng không sử dụng vũ khí laser của Mỹ dự kiến sẽ sẵn sàng đưa vào hoạt động trước năm 2030, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa năng lực phòng không và phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV).

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Lầu Năm Góc tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn chuyên trang quốc phòng Breaking Defense, bà Stephanie Hill, Chủ tịch bộ phận Hệ thống Nhiệm vụ và Trực thăng của Lockheed Martin, cho biết công nghệ laser chiến đấu hiện đã chứng minh được hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm và dự kiến sẽ được triển khai tác chiến trước khi thập niên này kết thúc.

Theo bà Hill, ưu điểm lớn của vũ khí laser là chi phí đánh chặn thấp hơn đáng kể so với các loại tên lửa đánh chặn truyền thống đang được quân đội Mỹ sử dụng để đối phó tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong các cuộc xung đột gần đây.

Bà cho rằng khi được cung cấp đủ nguồn điện, hệ thống laser gần như có khả năng tác chiến liên tục mà không bị giới hạn bởi số lượng đạn dược mang theo.

Bà Hill cũng nhận định công nghệ vũ khí laser đã bước sang giai đoạn trưởng thành hơn, bác bỏ quan điểm từng tồn tại trong nhiều năm rằng loại vũ khí này luôn "còn cách thực tế khoảng 5 năm".

Đầu tháng này, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo cấp 86 triệu USD cho hai công ty nLIGHT Defense và Lockheed Martin Aculight để phát triển hệ thống vũ khí laser thế hệ mới.

Theo Lầu Năm Góc, chương trình này hướng tới xây dựng các hệ thống có khả năng đối phó với máy bay không người lái và tên lửa hành trình thế hệ mới, với tổng mức đầu tư tối đa dự kiến lên tới 847 triệu USD.

Giới quan sát nhận định việc đẩy nhanh phát triển vũ khí laser phản ánh ưu tiên của quân đội Mỹ trong việc tìm kiếm các giải pháp phòng không có chi phí thấp, khả năng tác chiến liên tục và hiệu quả cao trước sự gia tăng của các mối đe dọa từ UAV và tên lửa hành trình.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, đây có thể trở thành một trong những năng lực tác chiến mới quan trọng của quân đội Mỹ trong thập niên tới./.

(Theo Vietnam+)

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