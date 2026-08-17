Báo Anh tiết lộ Nga xây loạt căn cứ UAV bí mật

Theo một bài điều tra của truyền thông Anh ngày 16/8, Nga đã xây dựng các căn cứ bí mật có khả năng phóng các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa.

Một binh sĩ Nga phóng UAV. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Cụ thể, có 10 căn cứ đã được xây dựng các bệ phóng mới dành cho những UAV tự sát tầm xa tiên tiến nhất của Nga.

Một số căn cứ đã được sử dụng để tập kích Ukraine gần đây. Vị trí gần biên giới giúp Nga tiến hành các cuộc tấn công đường không quy mô lớn nhằm vào Ukraine, vượt qua hệ thống phòng không đang suy giảm của nước này.

Dựa trên các tài liệu bị rò rỉ và hình ảnh vệ tinh, truyền thông Anh xác định ít nhất 59 đường ray phóng mới. Đây là các đường dẫn cơ khí hỗ trợ UAV cất cánh thay cho đường băng truyền thống dọc biên giới Nga với Belarus và Ukraine.

Một số trung tâm UAV được cải tạo từ các căn cứ quân sự và sân bay dân dụng, trong khi những bệ phóng khác được xây dựng mới tại các khu vực nông thôn của Nga.

Theo hình ảnh do DroneSec (công ty chuyên về tình báo UAV) phân tích, khoảng 20 đường ray mới được lắp đặt dường như có chiều dài lớn hơn, cho thấy chúng có khả năng phóng các UAV tấn công tầm xa thế hệ mới nhất của Nga.

Nga cũng đang nhanh chóng nâng cấp phiên bản UAV Shahed của Iran, triển khai các biến thể động cơ phản lực tốc độ cao mới, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa gần 1.000km. Các biến thể mới nhất, có tên Geran-4 và Geran-5, có thể bay đủ nhanh để né tránh các hệ thống phòng không trong khi mang theo tải trọng 90 kg.

Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine (GUR), Nga đang trang bị tên lửa không đối không cho các UAV Geran để tấn công máy bay bảo vệ Kiev.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng UAV công nghệ cao hiện diện tại các căn cứ nói trên đã tăng đáng kể. Một căn cứ có đủ kho chứa để cùng lúc lưu giữ hơn 1.000 UAV. Tại một số địa điểm trọng yếu, các đường ray phóng mới tiếp tục được xây dựng.

Các căn cứ này nhận UAV từ một số nhà máy sản xuất đạn dược nằm rải rác trên khắp nước Nga, trong đó có đặc khu kinh tế Alabuga. Đây là khu tổ hợp sản xuất UAV của Nga có công suất 6.000 chiếc/năm.

Theo các chuyên gia, hoạt động mở rộng các địa điểm phóng này cho thấy Nga đã tăng khả năng phóng số lượng UAV lớn hơn, đồng thời sử dụng công nghệ để khiến các loại UAV được triển khai khó bị đánh chặn hơn. Những yếu tố này kết hợp với nhau giúp Nga ngày càng sử dụng nhiều hệ thống UAV hơn để tấn công Ukraine, đồng thời khiến các lực lượng Ukraine gặp khó khăn hơn khi đánh chặn những thiết kế UAV mới của Nga.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhận định UAV đã làm thay đổi căn bản tính chất của chiến tranh hiện đại và trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường. Một quan chức NATO cho biết khối này cũng đang nhanh chóng mở rộng khả năng sản xuất, vận hành và vô hiệu hóa UAV ở quy mô lớn.

Theo Thùy Dương/TTXVN