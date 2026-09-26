Hàng chục đại biểu rời hội trường khi ông Netanyahu phát biểu tại LHQ

(GLO)- Hàng chục đại biểu đã rời hội trường Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắt đầu phát biểu tại phiên Thảo luận chung khóa 81 ngày 24-9.

Theo Reuters, ngay khi ông Netanyahu bước lên bục phát biểu, nhiều đại biểu lần lượt rời khỏi hội trường. Hành động này diễn ra trong bối cảnh Israel đối mặt với những chỉ trích ngày càng gia tăng liên quan cuộc chiến tại Gaza.

Ông Netanyahu gọi những người bỏ ra ngoài là “hèn nhát về đạo đức”, đồng thời đề nghị những người khác có cùng quan điểm tiếp tục rời đi trước khi ông bắt đầu bài phát biểu.

Các đại biểu rời hội trường trước bài phát biểu của ông Netanyahu. Ảnh: REUTERS

Sau đó, Thủ tướng Israel tiếp tục phát biểu trước hội trường với nhiều ghế trống. Bài phát biểu kéo dài khoảng 40 phút, phản bác những chỉ trích liên quan đến cuộc chiến tại Gaza.

Ông Netanyahu cũng bác bỏ cáo buộc Israel thực hiện hành vi diệt chủng tại Gaza, đồng thời cho rằng Israel đang bảo vệ mình trước các mối đe dọa an ninh. Ông cũng chỉ trích Thị trưởng New York Zohran Mamdani, một số lãnh đạo Tây Âu, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ.

Iran là một trọng tâm khác trong bài phát biểu. Ông Netanyahu bảo vệ các hoạt động quân sự của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng chính quyền Tehran đang suy yếu.

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử Israel dự kiến diễn ra ngày 27-10, chưa đầy 5 tuần sau thời điểm ông Netanyahu phát biểu tại LHQ.

Bên ngoài trụ sở LHQ tại New York, hàng trăm người biểu tình tập trung phản đối Israel. Cảnh sát đã bắt giữ một số người sau khi một nhóm người chặn giao thông.

Trước đó, LHQ xác nhận ông Netanyahu phát biểu tại phiên Thảo luận chung của Đại hội đồng khóa 81. Nội dung phát biểu của ông tập trung vào lập trường của Israel về các hoạt động quân sự trong khu vực, đặc biệt là vấn đề Gaza và Iran.