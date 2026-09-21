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Thế giới

Nổ nghi do mìn tại khu phi quân sự DMZ, 3 quân nhân Hàn Quốc bị thương

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, Yonhap)

(GLO)- Ba quân nhân Hàn Quốc bị thương trong một vụ nổ xảy ra khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại khu phi quân sự (DMZ) liên Triều, trong khu vực do Sư đoàn Bộ binh số 25 phụ trách.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vụ nổ xảy ra vào sáng 21-9 tại một địa điểm phía Nam Đường phân giới quân sự (MDL), thuộc khu vực phía Tây DMZ.

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Xe tăng Hàn Quốc được nhìn thấy gần khu phi quân sự (DMZ) liên Triều hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Ba quân nhân tham gia hoạt động tìm kiếm bị thương và được đưa tới bệnh viện quân đội để điều trị, trong đó 2 người được sơ tán bằng trực thăng cấp cứu, người còn lại được đưa khỏi hiện trường bằng đường bộ trước khi tiếp tục được vận chuyển bằng đường không.

Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết ít nhất 2 người bị thương nặng.

Quân đội Hàn Quốc chưa xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ, nhưng các dấu hiệu tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng đây là một vụ nổ mìn.

JCS cho biết trước đó đã phát hiện những thay đổi về địa hình tại một số khu vực phía Nam DMZ và đang phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để làm rõ khả năng Triều Tiên đã cài mìn tại những khu vực này.

Quân đội Hàn Quốc đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và các tình tiết liên quan.

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